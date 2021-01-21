Лучших следователей и дознавателей выбрали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области состоялось торжественное мероприятие, где были отмечены лучшие за 2020 год подразделения следствия и дознания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ходе мероприятия были награждены сотрудники с наибольшим количеством направленных в суд уголовных дел, обеспечивших качество и законность при производстве досудебного расследования. Итоги 2020 года определены по подсчетам рейтинга согласно методики Министерства внутренних дел РК.

В торжественной обстановке с соблюдением санитарных требований были награждены отличившиеся сотрудники.

Лучшим следователем Восточно-Казахстанской области признан следователь Ауэзовского отдела полиции УП города Семея, старший лейтенант полиции Алибек Сергазин.

Лучшим дознавателем Восточно-Казахстанской области признан дознаватель Ауэзовского отдела полиции УП города Семея, капитан полиции Даулет Слямов.

Лучшим следственным подразделением по итогам 2020 года признано следственное отделение отдела полиции города Риддера.

Лучшим подразделением дознания по итогам 2020 года признано отделение дознания Глубоковского районного отдела полиции.

Кроме того, были поощрены сотрудники следственного управления: старший следователь по ОВД отдела зонального контроля, майор полиции Асель Калиякперова и старший дознаватель отдела зонального контроля управления дознания, майор полиции Лаура Касымбаева.

«Передаю искренние слова благодарности и поздравления семьям офицеров, желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе»,- пожелал награжденным заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.





Фото: Пресс-служба ДП ВКО