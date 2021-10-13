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    09:11, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Лучших школьных психологов выбрали в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Учебно-методический центр развития образования Карагандинской области провёл конкурс «Лучший психолог года – 2021». В нём приняли участие 46 специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Конкурс среди педагогов-психологов организаций образования региона прошёл в онлайн-формате. Участники соревновались в трёх категориях: со стажем работы до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 и более лет.

    «Конкурс проводится ежегодно. Его основной целью является выявление талантливых, творчески работающих педагогов-психологов, демонстрирующих оптимальное владение профессиональными компетенциями, а также их поддержка и поощрение. Участники продемонстрировали профессиональное мастерство, способность к творческой самореализации и умение решать и проектировать психологические задачи в образовательном процессе», – отметили организаторы.

    Педагоги представили на суд жюри эссе, в которых рассказали о своей работе и профессиональных взглядах, презентовали разработки занятий с учащимися и коррекционно-развивающие программы, портфолио психолога.

    Участники третьей категории выступали с монологом «Волшебный мир психолога» и сумели проявить своё актерское мастерство и креативность. Победительницей в первой категории стала психолог СШ №27 Караганды Анель Алиаскарова.

    «Это очень интересный, творческий конкурс. Он пробудил во мне поэтические способности, подвигнул к освоению программы для видеомонтажа, а также к обобщению опыта. Я почерпнула много нового и интересного от своих коллег, мы обменялись опытом, а также контактами, чтобы всегда быть на связи и помогать друг другу», – отметила Анель.

    Во второй категории первого места удостоилась участница конкурса из Жарыкской общеобразовательной школы Шетского района Айдана Арман.

    В третьей победительницей стала педагог-психолог Центра детско-юношеского творчества «Достық» города Приозёрска Ирина Литош.

    Участники конкурса были награждены грамотами в различных номинациях.


    Теги:
    Образование Карагандинская область
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