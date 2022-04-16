Лучших школьников-олимпиадников наградили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 139 победителей областного этапа республиканской олимпиады школьников награждены в Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанае 139 победителям и призерам областного этапа олимпиады из специализированных школ и школ областного центра вручены медали и дипломы. Еще 80 призеров получат свои награды в регионах от отделов образования.

«Отлично проявили себя учащиеся специализированных школ для одаренных детей области, завоевав 57 призовых мест. В числе лидеров среди школ - лицей «БІЛІМ – ИННОВАЦИЯ» и гимназия имени М. Горького города Костаная, на счету которых по 26 призеров. В числе первых также лицей информационных технологий «Озат», школа для одаренных детей им.И.Алтынсарина, физико-математический лицей Костаная»,- прокомментировали в областном управлении образования.

Благодарственными письмами и денежной премией награждены также 10 педагогов, подготовивших трех и более победителей. В их числе сразу четыре педагога лицея «БІЛІМ-Инновация» по естественнонаучным дисциплинам - это учитель математики Сейдуәлі Жұмабекұлы Дарын, учитель информатики Гани Кенбаевич Орынбасаров, учитель биологии Серғазы Нышанбайұлы Пернебаев и учитель химии Айжан Мухаметжановна Хасенова.

Гимназия им.М.Горького Костаная славится своими традициями обучения иностранным языкам. Сразу несколько призеров у учителей немецкого языка Любови Семеновны Филинковой, французского языка Светланы Валентиновны Шиповой, английского языка Нины Николаевны Шандецкой.

Далеко за пределами области известны также имена учителя информатики IT-лицея «Озат» Андрея Александровича Иващенко и учителя русского языка школы для одаренных детей им.И.Алтынсарина Ботагоз Шаяхметовны Байтасовой, учителя истории школы № 23 Костаная Марины Александровны Ленивовой.

«Эти победы были бы невозможны без системной работы по развитию детской одаренности. Награждены 12 директоров самых результативных команд, особое внимание уделяющих раскрытию способностей учеников. 84 сильнейших призеров вошли в команду области на республиканском этапе олимпиады»,- подытожили в ведомстве.



