Лучших шахматистов определили в организациях УДП РК

Сегодня прошел турнир по шахматам среди команд центрального аппарата и подведомственных организаций Управления делами Президента, передает агентство Kazinform.

В соревнованиях приняли участие 13 команд. Открывая мероприятие, руководитель аппарата УДП Серик Кенжебаев отметил, что участие в турнире способствует популяризации этого интеллектуального вида спорта.

- Шахматы имеют большую популярность во всем мире. Отрадно, что в нашем сегодняшнем турнире принимают участие такое большое количество сотрудников системы УДП. Желаю всем участникам ярких побед в справедливой и честной борьбе, - сказал он.

По итогам игр «бронзу» завоевала команда центрального аппарата УДП. На вторую ступень пьедестала почета поднялись сотрудники государственного национального природного парка «Бурабай», а победителями соревнований стали шахматисты инженерно-технического центра.

Лучшими игроками турнира признали Мереке Тутанова (центральный аппарат УДП) и Салима Уразаева (ИТЦ).

Шахматный турнир является частью ежегодной спартакиады Управления делами Президента. В марте был организованы соревнования по тогызкумалаку. До конца года предстоят турниры по волейболу, футболу, настольному теннису.

Фото: УДП РК

Фото: УДП РК

Фото: УДП РК