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    20:40, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Лучших шахматистов определили в организациях УДП РК

    Лучших шахматистов определили в организациях УДП РК
    Фото: УДП РК

    Сегодня прошел турнир по шахматам среди команд центрального аппарата и подведомственных организаций Управления делами Президента, передает агентство Kazinform.

    В соревнованиях приняли участие 13 команд. Открывая мероприятие, руководитель аппарата УДП Серик Кенжебаев отметил, что участие в турнире способствует популяризации этого интеллектуального вида спорта.

    - Шахматы имеют большую популярность во всем мире. Отрадно, что в нашем сегодняшнем турнире принимают участие такое большое количество сотрудников системы УДП. Желаю всем участникам ярких побед в справедливой и честной борьбе, - сказал он.

    По итогам игр «бронзу» завоевала команда центрального аппарата УДП. На вторую ступень пьедестала почета поднялись сотрудники государственного национального природного парка «Бурабай», а победителями соревнований стали шахматисты инженерно-технического центра.

    Лучшими игроками турнира признали Мереке Тутанова (центральный аппарат УДП) и Салима Уразаева (ИТЦ).

    Шахматный турнир является частью ежегодной спартакиады Управления делами Президента. В марте был организованы соревнования по тогызкумалаку. До конца года предстоят турниры по волейболу, футболу, настольному теннису.

    Лучших шахматистов определили в организациях УДП РК
    Фото: УДП РК
    Лучших шахматистов определили в организациях УДП РК
    Фото: УДП РК
    Лучших шахматистов определили в организациях УДП РК
    Фото: УДП РК
    Лучших шахматистов определили в организациях УДП РК
    Фото: УДП РК

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана УДП Шахматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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