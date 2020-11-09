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Лучших сельских учителей выбрали в ВКО

9 Ноября 2020 14:51
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Лучших сельских учителей выбрали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области подведены итоги конкурса «Лучший сельский учитель 2020», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

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В ведомстве сообщили, что всего в конкурсе приняли участие 17 учителей малокомплектных школ из Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Глубоковского, Жарминского, Зайсанского, Катон-Карагайского, Курчумского, Кокпектинского, Урджарского, Уланского, Тарбагайского районов, района Алтай и городов Усть-Каменогорск, Семей и Риддер.

В первом туре конкурса под названием «Я успешный учитель» участники защищали презентации педагогического опыта, а во втором туре продемонстрировали видеоуроки на тему «Лучший урок в малокомплектной школе» в совмещенном классе.

По решению жюри конкурса первое место заняла учитель химии и биологии Ундрусской средней школы Бескарагайского района Кулимхан Айтбуланова. Почетное второе место заняли два преподавателя – учитель химии и биологии Чапаевской средней школы района Алтай Наталья Каблукова и учитель казахского языка и литературы Енбекской средней школы имени С. Тукибаева Катон-Карагайского района Меруерт Князбаева. Третье место заняли три педагога – учитель математики Карабуйратской средней школы-сада Урджарского района Жанылхан Исаджанова, учитель начальных классов средней школы имени С. Аманжолова Уланского района Айжан Аришева, и учитель казахского языка и литературы средней школы имени А.С. Пушкина Кокпектинского района Айнур Асхар.

Кроме того, пять преподавателей победили в номинациях. Так, в номинации «Учитель-новатор» лучшей стала учитель информатики общеобразовательной школы имени Т.Есимжанова Аягозского района Айнур Смагулова. Учитель самопознания основной средней школы села Бутаково города Риддера Иван Кадыров победил в номинации «Квалифицированный педагог». Лучшим «учителем-мыслителем» стала учитель казахского языка и литературы Монукойской основной средней школы Курчумского района Фарида Конакова. В номинации «Профессиональный учитель» награждена учитель математики средней школы имени С.Бекбосынова Абайского района Үмітқан Шаянбай. Учитель казахского языка и литературы средней школы имени М. Габдуллина Глубоковского района Ляйля Жамаганова стала лучшей в номинации «Творческий учитель».



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#Восточно-Казахстанская область   #Образование  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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