Лучших производителей определили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области объявлены победители регионального этапа конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление предпринимательства и промышленности.

По итогам регионального этапа конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана», в номинации «Лучшие товары производственного назначения» победителями стали одно из крупнейших промышленных предприятие региона, производитель полиэтиленовых труб, бронежилетов и другой продукции АО «Тыныс», производитель лифтового оборудования ТОО «Sky Express Elevator kz» и инновационный завод по производству железобетонных изделий ТОО «Сапа Су».

В номинации «Лучшие товары для населения» лучшими признаны производственный кооператив «Ижевский», занимающийся переработкой продукции животноводства, птицеводства и зерновых культур, ТОО «Блэк», производящее национальные предметы быта, посуды из дерева, и ИП Добровольский, специализирующийся на пчеловодстве.

В номинации «Лучшие продовольственные товары» победу одержали один из крупнейших производителей муки в Казахстане ТОО «INTER TRADE», производитель колбасных изделий и мясных деликатесов ТОО «Бижан» и завод по выпуску молочной продукции ТОО «Гормолзавод».

«Победители регионального этапа представят Акмолинскую область на республиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана» и выставке отечественных товаропроизводителей «Сделано в Казахстане» в Астане 12-13 октября 2018 года. Участие в столь масштабном конкурсе открывает товаропроизводителям перспективы для дальнейшего развития и сотрудничества с партнерами, демонстрирует производственную и промышленную мощность региона и повышает его имидж на уровне республики», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, впервые в рамках конкурса была организована ярмарка-выставка региональных товаропроизводителей «Ақмола өнімдері». Посетители приобрели продукцию по сниженным ценам и приняли участие в розыгрыше лотереи.