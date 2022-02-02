Лучших преподавателей вузов Казахстана выбрали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Алматы наградили обладателей звания «Лучший преподаватель вуза 2021 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Республиканская конкурсная комиссия выбрала лучших в своем деле.

Победителями стали 150 преподавателей из 45 казахстанских вузов. Каждый из них получил вознаграждение в размере 2000 МРП, это около 6 млн тенге.

Награды лучшим педагогам вручил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Хочу поздравить всех награждаемых победителей важного конкурса с победой. В этом году мы увидели, что качество поданных работ намного выше. Даже средний балл у нас увеличился на 15-20 баллов. Это говорит о том, что растет качество преподавателльского состава, качество образования в стране в том числе. Поэтому сегодня собрались лучшие из лучших. У нас более 40 тысяч преподавателей вузов, и вот 150 самых лучших преподавателей собрались в этом зале. От имени Министерства образования и науки РК хочу поблагодарить вас за вашу работу. На самом деле делается очень многое, и мы видим, что есть хорошая динамика по обновлению образовательных программ. Система высшего и послевузовского образования в нашей стране сформировалась. Она конкурентоспособна. У нас много высших учебных заведений, которые дают высокое качество образования. Мы этим должны гордиться. Благодаря непосредственной поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева в сфере образования и науки происходят большие позитивные изменения. В частности, реализуется комплекс мер по повышению статуса педагогов», - сказал Асхат Аймағамбетов.

В конкурсе приняли участие 718 претендентов из 76 вузов страны. Оценивались такие показатели, как разработка и публикация электронных учебных ресурсов, учебных материалов, научные публикации в отечественных и международных журналах, наличие патентов на изобретения и другие. А также оценивалось качество преподавания участника, его заслуги в подготовке кадров в бакалавриате, магистратуре и докторантуре.

Конкурс проводится ежегодно с целью повышения престижа преподавателей и стимулирования их к дальнейшему профессиональному развитию.

Отметим, что конкурс проходил на базе информационной системы МОН РК, с помощью которой у участников была возможность контролировать прозрачность всех этапов. Заявки и документы для участия в конкурсе «Лучший преподаватель вуза - 2021» также принимались в электронном формате. Это обеспечило прозрачность проведения конкурса.

В составе комиссии были представители НПО, СМИ, студенческих и молодежных организаций, вузовских ассоциаций и эксперты в области образования.