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Лучших преподавателей Военного института наградили в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске чествовали лучших преподавателей Военного института Национальной гвардии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы учебного заведения, в преддверии Дня учителя в Военном институте провели конкурс на лучшего преподавателя. Победителей конкурса чествовали и вручили дипломы и призы по 15 номинациям.
В номинации «Лучший преподаватель года» победителем стал преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Бакыт Калиев.
«Поздравляю участников и победителей номинаций конкурса на звание «Преподаватель года» с высокими достижениями в преподавательской деятельности. Уверен, что вы и в дальнейшем будете внедрять активные формы обучения и воспитания будущих офицеров», – отметил начальник института генерал-майор Бауржан Абжанов.
Военный институт Национальной гвардии РК в Петропавловске готовит высококвалифицированных офицеров войск правопорядка, других войск и воинских формирований. С 2009 года - офицерских кадров для Республики Кыргызстан и Республики Таджикистан.
За 15 лет Военный институт осуществил девятнадцать выпусков, направив в войска более 3,5 тысяч выпускников.
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