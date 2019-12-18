Лучших представителей военных специальностей наградили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Победителей первого конкурса «Әскер тарланы» наградили в Национальном военно-патриотическом центре ВС РК. Конкурс направлен на выявление лучших военнослужащих Вооружённых сил Казахстана по итогам учебного года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МО РК.

Отбор проводился в четыре этапа: в воинских частях и учреждениях, в региональных командованиях и родах войск, в видах войск и в масштабе Вооружённых сил. Военнослужащие, чей ратный труд был удостоен награды «Әскер тарланы», были отобраны в разных регионах страны. При этом учитывались результаты ежемесячных контрольных занятий по боевой подготовке, контрольной и итоговой проверок, активное участие военнослужащего в мероприятиях боевой и государственно-правовой подготовки, его служебная характеристика, воинская дисциплина, морально-деловые качества, а также уровень психологической устойчивости.

Лучшие военнослужащие определены в 18 военных специальностях.

Награда вручена младшему сержанту Есболату Уснатдинову, который достиг самых высоких результатов в боевой подготовке за прошедший год. Военнослужащий возглавляет экипаж боевой машины и по праву является примером для своих сослуживцев.





Лучшим лётчиком стал неоднократный призёр Армейских международных игр, участник крупномасштабных учений заместитель командира авиационной эскадрильи майор Ермек Муханов.

Командир минно-трального корабля капитан 3 ранга Медет Султанов, чьё подразделение в течение последних лет является ведущим в Военно-морских силах, признан лучшим моряком.

Звания лучшего снайпера казахстанской армии удостоен сержант Беқтораз Нұрсұлтан, постоянно подтверждающий своё мастерство на учениях и международных состязаниях.

Мастерски владеющий азами разведывательно-поисковых действий и умело обучающий подчинённых сержант 3-го класса Азиз Сындаркулов назван лучшим разведчиком.

В номинации «Миротворец года» за образцовое исполнение обязанностей по поддержанию мира и безопасности в составе миротворческой миссии победителем стал капитан Арман Тастанбеков. Он прошёл курсы подготовки миротворцев в Чехии и Индии, участвовал в подготовке третьей казахстанской миротворческой роты перед отправкой в миссию ООН в Ливан, имеет награды за вклад в укрепление мира и международного сотрудничества.

За грамотные и самоотверженные действия, связанные с разминированием местности, как лучший сапёр награждён сержант инженерно-сапёрного взвода старший сержант Жанибек Бекжанов.

Высоко оценён вклад сержанта Ельдара Тұрақбая в поддержание боевой готовности и образцовое содержание вверенного вооружения. Он является командиром орудия и признан лучшим артиллеристом.

Лучшим связистом стал начальник радиостанции младший сержант Дидар Сейсебаев – неизменный победитель конкурса «Уверенный приём» Армейских международных игр, лучший специалист по радиопеленгации.

Награды также были вручены тем, чей труд не заметен на первый взгляд, но без которого невозможна полноценная армия. Это специалист материально-технического обеспечения, военный полицейский, военный врач, спортсмен, связист, специалист ПВО, офицер-воспитатель и преподаватель.

Следует отметить, что по решению руководства оборонного ведомства, конкурс теперь будет проводиться ежегодно для определения и поощрения лучших военных специалистов, повышения мотивации, а также навыков, необходимых на воинской службе.



