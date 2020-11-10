Лучших представителей трудовых династий определили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе подведены итоги областного конкурса «Еңбек Жолы». Победителей и призеров конкурса определили по нескольким номинациям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Конкурс проведен в целях продвижения идеи Общества Всеобщего Труда, воспитания молодежи в духе уважительного отношения к труду, сохранения и приумножения трудовых традиций.

Как отметили в управлении по инспекции труда области, конкурс проводится ежегодно в нашей стране. В этом году из-за действия карантинных мер, республиканский этап мероприятия был отменен. Заявки на участие в конкурсе подали 18 участников. Областной конкурсной комиссией, в состав которой вошли представители государственных учреждений, территориального объединения профсоюзов и региональной палаты предпринимателей, были определены победители и призеры.

В номинации «Лучшая трудовая династия» победила династия учителей Плаксиных из Атбасарского района.

В номинации «Лучший наставник работающей молодежи» первое место заняла Айман Абдрахманова - учитель казахского языка и литературы IT-школы №11 города Щучинска.

В номинации «Лучший молодой работник производства» победителем стала Татьяна Крылышкина - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда ТОО «Степногорск Теплотранзит» города Степногорска.

«Я очень рада, что наша трудовая династия победила в конкурсе «Еңбек Жолы». Общий педагогический стаж нашей династии составляет 97 лет. Я работаю учителем русского языка и литературы в Атбасарской средней школы №3. Мои дедушка и мама усердно работали в этой же школе более 40 лет», - поделилась представительница династии Юлия Плаксина.

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками.