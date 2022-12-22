Лучших представителей молодежи отметили в Жамбылской области

22 Декабря 2022, 02:03

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области определили номинантов премии «Әулиеата үміті», отличившихся успехами в разных сферах социально-экономической жизни региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в Таразе прошла церемония вручения премии «Әулиеата үміті» молодым специалистам, признанным лучшими в разных сферах деятельности. Награды номинантам вручил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Глава региона подчеркнул, что в Казахстане уделяется особое внимание развитию молодежи, отметив важность воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма.

«С момента обретения независимости государством особое внимание стало уделяться молодежной политике, - отметил глава региона. - Увеличивается объем финансирования этой сферы. В нашей области за последние три года на государственную молодежную политику было направлено 2,7 млрд тенге. Реализуется региональная программа «Әулиеата жастары» по развитию государственной молодежной политики».

Среди работников СМИ лучшими названы Галия Аблай и Диана Орынбасар.



В номинации «Лучший молодой государственный служащий»отмечен Абай Нариман. Лучшим молодым ученым признана Айсулу Жанузак, а выдающимся молодым учителем - Тогжан Лаубай.



В номинации «Лучший молодой спортсмен» победителем стал Гасыр Тургынбай. Приз в категории «Лучший медицинский работник» достался Ахметбеку Исабеку.

Лучшим молодым поэтомпризнан Шапагат Абдир. Лучшим айтыскером стал Рай Дунбай. Лучшей молодой актрисой театра и кино назвали Нурай Каражанову. Приз в номинации «Лучший молодой музыкант» получил Дулат Жасузаков.



Звания «Лучший молодой волонтер» удостоился Азамат Набелбек, «Лучший молодой мобилограф»- Берик Жолшан.

В номинации «Лучший молодой сотрудник правоохранительных органов»победу одержала Айжан Кушкинбай. Приз за заслуги в общественной деятельности достался Медету Нурдиллаулы.

Ранее сообщалось, что глава региона Нуржан Нуржигитов в ходе церемонии награждения премией «Әулиеата үміті» молодых специалистов, признанных лучшими в разных сферах деятельности, вручил ключи от двухкомнатных квартир трем молодым семьям в рамках жилищной программы «Әулиеата жастары».

Программа получения жилья молодыми людьми планировалась в Жамбылской области еще в 2020 году, но только в 2022 году начала реализовываться. Проект предназначен для обеспечения молодежи региона доступным жильем, а также поддержки молодых семей.

Фото: акимат Жамбылской области