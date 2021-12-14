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Лучших представителей актюбинской молодежи наградили к юбилею Независимости

14 Декабря 2021 21:55
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Лучших представителей актюбинской молодежи наградили к юбилею Независимости

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе к юбилею Независимости состоялось присуждение областной молодежной премии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе торжественного мероприятия в холле имени Аккагаз Досжановой были награждены молодежные организации, актюбинцы, внесшие вклад в политическую, культурную и общественную жизнь страны. Каждому номинанту были вручены диплом и нагрудный знак.

«Как сказал Первый Президент страны, будущее Казахстана — в руках молодежи. И это – вы, к вам обращена надежда народа. В течение этого года силами молодых проделана значительная работа. Сегодня подводится итог вашей деятельности», - сказала руководитель управления внутренней политики Лаззат Уразбаева.

Затем состоялось награждение лучших актюбинцев и организаций по номинациям: лучший молодежный ресурсный центр, совет, комитет по делам молодежи, лучший молодой ученый, поэт, специалист, предприниматель, журналист, спортсмен и так далее. Все они представители молодежи региона в возрасте до 29 лет.

Лучшим молодежным ресурсным центром года стали центры Мугалжарского и Алгинского районов.

Лучшим комитетом по делам молодежи - комитеты университета имени Сактагана Баишева и Актюбинского колледжа сервиса.

Лучшей волонтерской группой признали группу «Жұбанов жылуы» и группу «Қарекет» из Шалкарского района.

Лучшими молодыми учеными назвали докторанта PHD университета имени Кудайбергена Жубанова Асель Истляуп и члена республиканского совета при Министерстве образования и науки, обладателя гранта Назарбаев университета Асем Альбекову.

В области искусства лучшими были признаны победитель республиканского конкурса «Жас талант» Маржан Аптербек и победитель международного конкурса молодых вокалистов «Орфей» Мирас Абди.

«Я учусь на третьем курсе Казахского национального университета искусств. Участвую в различных музыкальных конкурсах, во многих занимаю призовые места. Снимаю видеоклипы на известные композиции, иногда – на свои песни. Очень рад и горд, что в преддверии такого праздника получил награду», - говорит Мирас Абди.


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#Актюбинская область   #Регионы   #Общество   #Молодежь   #30 лет Независимости  
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Автор:

Самал Ендибаева

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