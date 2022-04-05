Лучших полицейских следователей наградили в Актобе
В торжественной обстановке правами начальника ДП области за достижение высоких показателей в служебной деятельности, добросовестное исполнение служебных обязанностей благодарственными письмами были награждены 10 сотрудников и объявлена благодарность 70 полицейским. Не остались в стороне ветераны следственных подразделений, которым начальник ДП области Абай Жусупов вручил благодарственные письма и ценные подарки.
Правами министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Марата Ахметжанова присвоено досрочно звание майор полиции, заместителю следственного отделения ГОП №3 Жаксыгельды Сагиеву.
Также полицейские были награждены медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», почетной грамотой МВД РК, грамотой МВД РК, благодарственными письмами и объявлена благодарность.