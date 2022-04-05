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    01:16, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Лучших полицейских следователей наградили в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В честь профессионального праздника Дня следствия лучших сотрудников следственных подразделений МВД РК наградили благодарственными письмами, благодарностями и званиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В торжественной обстановке правами начальника ДП области за достижение высоких показателей в служебной деятельности, добросовестное исполнение служебных обязанностей благодарственными письмами были награждены 10 сотрудников и объявлена благодарность 70 полицейским. Не остались в стороне ветераны следственных подразделений, которым начальник ДП области Абай Жусупов вручил благодарственные письма и ценные подарки.

    Правами министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Марата Ахметжанова присвоено досрочно звание майор полиции, заместителю следственного отделения ГОП №3 Жаксыгельды Сагиеву.

    Также полицейские были награждены медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», почетной грамотой МВД РК, грамотой МВД РК, благодарственными письмами и объявлена благодарность.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Актюбинская область
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