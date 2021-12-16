Лучших полицейских отметили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Департаменте полиции Костанайской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Исполняющий обязанности начальника ДП области Кайрат Дюсембеков поздравил ветеранов органов внутренних дел и личный состав областного департамента, отметив важность национального праздника, его значимость для каждого казахстанца.

«В ежегодном Послании народу Казахстана Глава государства поручил внедрить сервисную модель полиции, основной задачей которой является повышение уровня доверия граждан к органам внутренних дел. Сотрудники полиции должны работать по принципу «полиция в шаговой доступности». На сегодняшний день проводится комплексная работа в данном направлении во взаимодействии с местными исполнительными органами», - отметил Кайрат Дюсембеков.

За особые заслуги в обеспечении общественного порядка, защите прав и свободы населения, а также за достижение лучших результатов Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» награждены шесть человек. В их числе начальник управления миграционной службы ДП области Кайрат Дутпаев, а также начальник отдела полиции Костанайского района Мухтар Жайлаубеков.

Приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награждены инспектор роты патрульной полиции ДП области Сарсенбай Нурмагамбетов и старший инспектор СОБР ДП Толепберген Фазылов.

Почетной грамотой МВД РК отмечен помощник дежурной части ОП Житикаринского района Руслан Кужахметов. Четырем сотрудникам вручены грамоты Министерства внутренних дел РК, в том числе старшему инспектору Управления местной полицейской службы ДП области Айнуре Джумагуловой и ровеснице Независимости – старшему криминалисту Оперативно-криминалистического управления Сание Досумовой.

За вклад в работу ветеранских организаций, воспитание молодых сотрудников в духе казахстанского патриотизма, повышение их профессионального мастерства нагрудным знаком «IIV-нің құрметті ардагері» награждены полковники полиции в отставке Болат Бектаев и Сапабек Кульбеков. Почетные грамоты Казахстанского совета ветеранов вручены председателю Совета ветеранов области Амангельды Умербаеву и Любовь Посоховой.

Также Кайрат Дюсембеков вручил грамоту Серику Калиеву, отцу Дархана Базарбаева, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Всего правами МВД РК поощрено 54 сотрудника полиции, правами ДП области - более ста полицейских.