Лучших полицейских наградили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава департамента полиции Мангистауской области Канат Таймерденов наградил благодарственными письмами отличившихся сотрудников, которые по итогам 2019 года добились высоких показателей в своей сфере деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

Лучшим полицейским 2019 года стал сотрудник роты конвойной службы ДП, старший сержант полиции Асылбек Кошмаганбетов и полицейский первого взвода третьей роты батальона патрульной полиции УП Актау, сержант полиции Ерназар Абдирешев.

Лучшим административным государственным служащим стала Бахтыгуль Маскарова, ведущий специалист канцелярии отдела полиции Мунайлинского района.

Садовник здания ДП Анна Зайцева и техперсонал Гульназ Айчанова признаны лучшими служащими 2019 года.

Полковник полиции Бейнеуского районного отдела полиции Бокен Жумагали стал лучшим руководителем года.

Лучшим оперуполномоченным в этом году стал капитан полиции Ержан Избасаров, старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции управления полиции Жанаозена.

Лучшим следователем года назвали майора полиции Алексея Клименко, старшего следователя по особо важным делам отдела расследования преступлений против личности следственного управления ДП.

Лучшим дознавателем прошлого года признан капитан полиции Имаммагзум Шагирбаев, старший дознаватель следственного управления ДП региона.

Участковый инспектор местной полицейской службы управления полиции Актау, майор полиции Бауыржан Айбеков признан лучшим участковым инспектором полиции.















