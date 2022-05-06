6 Мая 2022 15:59

Лучших полицейских наградили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Посвященные Дню защитника Отечества и 77-й годовщине Победы мероприятия проходят в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чествование ветеранов началось с возложения цветов к обелиску памяти погибших сотрудников ОВД в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.

Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков, выступая перед ветеранами и личным составом, сказал, что в годы войны казахстанцы проявили отвагу и героизм.

«Более одного миллиона человек были направлены на фронт, половина из них не вернулись. За подвиги в Великой Отечественной войне более 500 наших сограждан были удостоены звания Героя Советского Союза. Уверен, что сотрудники органов внутренних дел будут свято хранить и приумножать славные традиции героического прошлого, с честью выполнять свой служебный и гражданский долг по охране правопорядка, защите конституционных прав и свобод граждан», - сказал полковник полиции.

Сегодня в преддверии праздника поощрили лучших полицейских области. Медалями «За вклад в обеспечение охраны общественного порядка» отмечены полковники Елена Васильева, Болат Шубаев и подполковник Алмат Хамитов.

Почетной грамотой министра внутренних дел награждены следователь Ладо Бекмухамбетова, участковый инспектор Акылбек Ашуханов и командир взвода СОБРа Нармахан Керимбаев. Нагрудным знаком «Почетный ветеран МВД» награждены Валерий Герок и Рамазан Нургалиев.

Также для ветеранов организован праздничный концерт.