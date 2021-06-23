Лучших полицейских наградили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Карагандинской области прошло торжественное мероприятие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За время существования казахстанской полиции мы смогли добиться немалых успехов в борьбе с преступностью и правонарушениями. Но порой они доставались нам дорогой ценой - жизнями наших коллег. Сегодня нельзя не вспомнить тех, кто до конца выполнил свой служебный долг, остался верен присяге. Мы никогда не забудем тех, кто не дрогнул перед опасностью. 31 сотрудник карагандинской полиции навсегда останется в наших сердцах. Это невосполнимая утрата для родных и близких. Но они всегда будут ярким примером героизма, доблести и чести! Огромное спасибо их отцам и матерям, воспитавших верных сынов своего народа!» – сказал глава департамента полиции Ерлан Файзуллин.

Присутствующие минутой молчания почтили память погибших сотрудников.

Затем Ерлан Файзуллин вручил часы с символикой МВД РК, подарки и цветы Валентине Истоминой – матери Александра Истомина, погибшего при исполнении служебного долга, ветерану органов внутренних дел, подполковнику полиции в отставке Тлеухану Алпысбаеву.

Свой подвиг сержант полиции роты оперативного реагирования ГУВД Карагандинской области Александр Истомин совершил 26 октября 2000 года. Он участвовал в спецоперации по задержанию подозреваемых в разбойном нападении. Выйдя один на один с вооруженными преступниками, Александр получил смертельное ранение. Полицейские никогда не забывают его мать Валентину Истомину, всегда приглашая, как и других членов семей погибших сотрудников, на торжественные мероприятия.

Ветеран органов внутренних дел, подполковник полиции в отставке Толеухан Алпысбаев потупил на службу в правоохранительные органы в 1976 году. Работал на различных должностях до 2000 года. Так, в ОВД г. Сарань он воспитал немало качественных кадров, которые до сих пор помнят его как опытного наставника.

Также приказом министра МВД РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тугумбаева и начальника департамента полиции Карагандинской области полковника полиции Ерлана Файзуллина за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе и в связи с празднованием Дня независимости Республики Казахстане отличившиеся сотрудники органов внутренних дел получили досрочно звания, нагрудные знаки, почетные грамоты, благодарственные письма и наручными часами с символикой МВД РК.

Почетной грамотой МВД РК награждены – 1 сотрудник, грамотой МВД РК – 6 сотрудников, медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» - 3 сотрудника, нагрудным знаком «Ішкі icтep органдарының үздігі» І степени – 1 сотрудник, нагрудным знаком «Ішкі icтep органдарының үздігі» ІІ степени – 2 сотрудника, благодарственным письмом – 15 сотрудников, объявлена благодарность 15 сотрудникам.

Вместе с тем, приказом министра внутренних дел РК досрочно присвоены звания 3 сотрудникам.

Кроме того, приказом начальника ДП области весь личный состав департамента поощрен денежной премией и снято ранее наложенных взысканий с 18 сотрудников.

«Поздравляю коллег, ветеранов, гостей с Днем полиции. Этот праздник воплотил в себя лучшие традиции всех поколений органов внутренних дел, преданно защищавших интересы общества от преступных посягательств. Сегодня вы заслуживаете самых теплых слов признательности. Нам отведена особая роль в обеспечении стабильности в обществе. Поэтому мы должны оправдать его доверие, честно и добросовестно служить своему народу. Профессия полицейского во всем мире является престижной. Но наряду с этим наша работа трудна и опасна. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, сотрудники полиции ежедневно подвергают риску свои жизни и здоровье. Только хорошо подготовленный и оснащенный полицейский способен эффективно решать поставленные задачи», - отметил начальник ДП области.