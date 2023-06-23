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Лучших полицейских наградили в Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
23 Июня 2023, 23:23
Лучших полицейских наградили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В день казахстанской полиции в Актобе отметили лучших стражей порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С утра личный состав департамента полиции Актюбинской области почтил память своих коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, а молодые полицейские приняли присягу.

Начальник департамента полиции Актюбинской области Абай Жусупов, председатель совета ветеранов Галым Даулеталин и ветераны органов внутренних дел возложили цветы к обелиску сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, почтив память героев-коллег минутой молчания.

8 новобранцев, вновь пополнивших ряды полиции, в торжественной обстановке поклялись верой и правдой служить своему Отечеству, а особо отличившимся на службе полицейским были вручены награды МВД и ДП.

Так, приказом МВД РК досрочно присвоено специальное звание «полковник полиции» заместителю начальника управления специальной и мобилизационной подготовки ДП Алмату Имангалиеву, «подполковник полиции» - старшему оперуполномоченному управления по противодействию экстремизму ДП Куанышбеку Кожабаеву. Нагрудным знаком 1 степени «Ішкі істер органдарының үздігі» награждены двое полицейских, медалью «Қазақстан полициясына 30 жыл» - 4, грамотами – 4 сотрудника.

Приказом начальника департамента полиции области 4 сотрудника были награждены нагрудным знаком, 4 сотрудникам были вручены грамоты.

Актюбинская область   МВД РК  
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