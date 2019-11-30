Лучших полицейских Актобе отметили ко Дню Первого Президента РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Праздничный концерт ко Дню Первого Президента РК прошел в департаменте полиции области. На празднике наградами и благодарностями были отмечены лучшие сотрудники органов внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

На торжестве с поздравительной речью выступил начальник департамента полиции Актюбинской области полковник полиции Атыгай Арыстанов.

Атыгай Арыстанов отметил, что в рамках реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы текущий год стал годом претворения задач, поставленных Первым Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, и благодаря его мудрой политике мы живем сегодня в спокойной и стабильной стране. За годы руководства страной с его стороны уделялось большое внимание полиции.

«В этот торжественный день хочу от всей души поздравить ветеранов органов внутренних дел, коллег, членов семей с праздником – Днем Первого Президента Республики Казахстан!» - сказал он.

На торжественном мероприятии в ДП области была зачитана поздравительная телеграмма министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева.





В этот день бурные аплодисменты звучали в адрес многих сотрудников полиции, отличившихся высоким профессионализмом при исполнении служебных обязанностей.

Инспектору УМПС Марии Горбенко присвоено специальное звание на одну ступень выше – майор полиции, 2 сотрудника награждены медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», 3 сотрудника – нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі», 1 сотрудник – Почетной грамотой МВД РК, 2 сотрудника – Грамотой МВД РК, благодарственные письма МВД РК вручены четырем сотрудникам и троим объявлена благодарность.

Кроме того приказом начальника ДП Актюбинской области вручены грамоты департамента 7 сотрудникам, благодарственные письма - 12, объявлена благодарность 81 сотруднику.



