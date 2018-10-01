Лучших педагогов области наградили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае сегодня чествовали и награждали лучших педагогов области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Под громкие аплодисменты все присутствующие в зале встречали ветеранов образования. Открывая торжественное мероприятие, заместитель акима области Марат Жундубаев поздравил учителей и отметил их особый статус.

«Учитель, педагог - это особый образ жизни, где в центре стоит ребёнок, его интересы и будущая судьба. Тем более сегодня, когда требования к учителю растут, а в сферу образования идёт модернизация, - отметил замакима. - Сегодня Глава государства в своём Послании особо подчеркнул , что богатство страны - это человеческий капитал. Работники педагогического труда - это как раз те люди, которые создают этот самый капитал. Именно от них зависит будущее не только наших детей, но и развитие страны в целом».



Он напомнил также, что в Послании прозвучало очень много новшеств касательно сферы образования. Так, с 1 января 2019 года будет повышена минимальная заработная плата в полтора раза, что напрямую скажется на доходах бюджетной сферы, в том числе и учителей. Также в следующем году будет принят закон о статусе педагога.

«Результат успеха детей - в постоянном совершенствовании мастерства преподавателя. В последние годы в городах Костанае и Лисаковске активно работает авторская школа по созданию учебников с обновлённым содержанием образования. Если в прошлом году в приказ МОН было включено около 40 изданий, разработанных нашими педагогами, то в этом году в этот список включено уже 93. Это прекрасный результат», - добавил М. Жундубаев.



Праздничное настроение не покидало педагогов ни на секунду. Каждый из них имеет свой уникальный подход к детям, к процессу обучения. Сегодня собрали самых лучших представителей сферы образования. К примеру, учитель физики и информатики школы-лицея Лисаковска Виктор Прахнау знает, какой подход нужен детям, чтобы они с интересом в глазах впитывали новые знания.



«Мы с ребятами занимаемся разработкой научных проектов, связанных с физикой и информатикой. Пытаемся выйти на новый уровень в педагогике, чтобы наши дети могли применять теоретические знания на практике. То есть, то что получили, могли внедрять. Очень много разработок у наших детей, связанных с компьютерными технологиями. Участвуем в научных работах областного, республиканского и международного масштабов. Вот недавно, к примеру, мои подопечные были на астрофизической олимпиаде, были на Байконуре, где участвовали в международном проекте. Мои ученицы представляли там проект «Космическая прачечная для полёта на Марс», - рассказывает педагог со стажем. - Есть ли секрет преподавания? Секретов нет. Единственный правильный подход - любить своих учеников и никогда им не врать. Если дети почувствуют фальшь, они построят стену, через которую потом не пробиться».

В этот день также состоялось торжественная церемония награждения, где лучшим учителям присвоено звание «Почётный работник образования РК», а также вручены нагрудные знаки «Ыбырай Алтынсарин» и почетные грамоты акима Костанайской области.

Сразу после завершения официальной части педагогов области лучшие творческие коллективы области порадовали праздничным концертом.