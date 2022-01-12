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Лучших педагогов направят в регионы РК с дефицитом учителей

12 Января 2022 13:15
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Лучших педагогов направят в регионы РК с дефицитом учителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством образования и науки начата работа по обеспечению реализации поручений Главы государства. Об этом сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках работы будут приняты следующие меры:

Первое: по поручению Президента будет разработана специальная программа по привлечению лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки, лучшие выпускники вузов будут привлекаться в данные регионы, где наблюдается наибольшая потребность в учителях, большой разрыв в качестве образования», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

По его словам, для данных педагогов будут предложены меры социальной поддержки –установление повышающего коэффициента заработной платы, предоставление или компенсация оплаты жилья, и компенсация оплаты комуслуг.

«Второе: по поручению касательно открытия филиалов пяти зарубежных вузов к 2025 году, мы начали работу. На сегодня в стране функционируют филиал Университета Де Монтфорт Лестер (De Montfort University Leicester). Выдается диплом международного образца. Мы заключили меморандум с Университетом Аризоны», – отметил министр.

«Также, в целях обеспечения доступа молодежи западного региона к высшему образованию, будут открыты филиалы двух ведущих зарубежных технических университетов. Для подготовки кадров по техническим направлениям будет проработано открытие филиалов российского вуза», - добавил глава МОН.

Напомним, сегодня состоялось заседание Правительства РК. Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов обратился к новому составу Правительства.


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#Правительство РК   #Образование   #Вузы   #Регионы   #Общество   #МОН   #Асхат Аймагамбетов   #Педагоги  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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