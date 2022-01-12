Лучших педагогов направят в регионы РК с дефицитом учителей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством образования и науки начата работа по обеспечению реализации поручений Главы государства. Об этом сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках работы будут приняты следующие меры:
Первое: по поручению Президента будет разработана специальная программа по привлечению лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки, лучшие выпускники вузов будут привлекаться в данные регионы, где наблюдается наибольшая потребность в учителях, большой разрыв в качестве образования», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.
По его словам, для данных педагогов будут предложены меры социальной поддержки –установление повышающего коэффициента заработной платы, предоставление или компенсация оплаты жилья, и компенсация оплаты комуслуг.
«Второе: по поручению касательно открытия филиалов пяти зарубежных вузов к 2025 году, мы начали работу. На сегодня в стране функционируют филиал Университета Де Монтфорт Лестер (De Montfort University Leicester). Выдается диплом международного образца. Мы заключили меморандум с Университетом Аризоны», – отметил министр.
«Также, в целях обеспечения доступа молодежи западного региона к высшему образованию, будут открыты филиалы двух ведущих зарубежных технических университетов. Для подготовки кадров по техническим направлениям будет проработано открытие филиалов российского вуза», - добавил глава МОН.
Напомним, сегодня состоялось заседание Правительства РК. Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов обратился к новому составу Правительства.
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