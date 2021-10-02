Лучших педагогов наградили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане в преддверии Дня учителя наградили лучших педагогов, которые внесли значительный вклад в образование области, передает МИА «Казинформ».

На торжественном онлайн-мероприятии с профессиональным праздником преподавателей поздравила руководитель управления образования Сайрангуль Жумадилова.

«День учителя можно считать всенародным днём, ведь у каждого из нас был учитель, оставивший большой след в нашей жизни. С первых дней Независимости республики неизменным приоритетом государственной политики является сфера образования. За 30 лет суверенитета государства была создана новая система образования, которая отвечает всем современным требованиям. Принятый Закон «О статусе педагога» позволил повысить престиж преподавательской деятельности, улучшить социальное положение педагогов», – отметила Сайрангуль Жумадилова.

Ежегодно в Казахстане проводится конкурс «Лучший педагог» с призовым фондом от 800 тысяч тенге до 3 млн тенге. Педагоги Восточного Казахстана уже на протяжении нескольких лет показывают высокие результаты на конкурсе. С внутришкольного этапа, в котором приняли участие более двух тысяч преподавателей области, шесть педагогов сумели пройти на республиканский этап, где трое стали обладателями звания «Лучший педагог-2021». Победителей республиканского конкурса наградили на торжественном онлайн-мероприятии и вручили сертификаты на сумму 2,9 млн тенге. Среди обладателей денежного приза преподаватель информатики Усть-Каменогорской средней школы №4 имени С. Нурмагамбетова Ольга Гатауллина, учитель математики многопрофильной гимназии имени Шакарима с обучением на трёх языках города Семея Жанар Дурмекбаева, учитель физики Бородулихинской средней школы имени Н. Островского Равиль Рыспеков.

Примечательно, что за последние пять лет в республиканском конкурсе победу одержали пять преподавателей из Бородулихинского района.

Кроме того, сертификатами от имени заместителя акима ВКО в размере 800 тысяч тенге были награждены победители областного этапа конкурса «Лучший педагог». Среди них воспитатель класса предшкольной подготовки областной специализированной школы-лицея для детей, одаренных в области математики, физики, информатики Оксана Королёва, учитель математики и робототехники в областном специализированном IT-школе-лицее Ержан Ауезов, учитель начальных классов Курчумской гимназии №3 Аяужан Мырзабаева.

Благодарственными письмами от имени акима области с вручением сертификатов на премию на торжественном мероприятии были поощрены педагоги-воспитатели детских домов и специальных учреждений нашей области за подготовку воспитанников-победителей и призеров международных и республиканских творческих конкурсов, и соревнований.

За многолетний добросовестный труд в системе образования благодарственные письма от акима области вручены представителям династий педагогов. Среди них династия Бушуевых из района Алтай, у которых общий педагогический стаж равен 237 лет. Благодарственные письма также получили династия Кусаиновых из Уланского района с общим стажем 157 лет, династия Безъязычных из Шемонаихинского района с общим педагогическим стажем 145 лет.