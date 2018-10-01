Лучших педагогов наградили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась торжественная церемония награждения лучших преподавателей нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Награждали учителей депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева и министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«Сегодня большой праздник для всей нашей страны. Если мы скажем, что именно в ваших руках находится судьба наших детей, а значит судьба нашей родины - это не будет большим преувеличением. Вы делаете великую работу, делаете это по совести и всегда на «отлично». Спасибо вам за это», - сказала Д. Назарбаева, поздравляя педагогов.





В свою очередь, Е. Сагадиев, выступая с поздравительным словом, привел в пример старую поговорку.

«Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший художник - в своих картинах, скульптор в созданных им скульптурах, а хороший учитель мыслит поступками своих воспитанников. Я считаю, это надо помнить. Каждый день вашего кропотливого и ответственного труда достоин уважения», - сказал министр.





В общей сложности на сцене столичного «Холла энергии» были награждены 48 преподавателей - им были вручены подарочные чеки на сумму в 1 тысячу МРП или в 2,4 млн тенге. В частности, наград удостоились:







































