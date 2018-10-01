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Лучших педагогов наградили в Астане

2 Октября 2018 17:50 179
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Лучших педагогов наградили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась торжественная церемония награждения лучших преподавателей нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Награждали учителей депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева и министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«Сегодня большой праздник для всей нашей страны. Если мы скажем, что именно в ваших руках находится судьба наших детей, а значит судьба нашей родины - это не будет большим преувеличением. Вы делаете великую работу, делаете это по совести и всегда на «отлично». Спасибо вам за это», - сказала Д. Назарбаева, поздравляя педагогов.

Лучших педагогов наградили в Астане 

В свою очередь, Е. Сагадиев, выступая с поздравительным словом, привел в пример старую поговорку.

«Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший художник - в своих картинах, скульптор в созданных им скульптурах, а хороший учитель мыслит поступками своих воспитанников. Я считаю, это надо помнить. Каждый день вашего кропотливого и ответственного труда достоин уважения», - сказал министр.

Лучших педагогов наградили в Астане 

В общей сложности на сцене столичного «Холла энергии» были награждены 48 преподавателей - им были вручены подарочные чеки на сумму в 1 тысячу МРП или в 2,4 млн тенге. В частности, наград удостоились:


Лучших педагогов наградили в Астане 
Лучших педагогов наградили в Астане 
Лучших педагогов наградили в Астане 
Лучших педагогов наградили в Астане


Лучших педагогов наградили в Астане 
Лучших педагогов наградили в Астане 
Лучших педагогов наградили в Астане 
Лучших педагогов наградили в Астане 
Лучших педагогов наградили в Астане 
Лучших педагогов наградили в Астане 


Лучших педагогов наградили в Астане

Лучших педагогов наградили в Астане

Лучших педагогов наградили в Астане  

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Ключевые слова: Астана, Образование,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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