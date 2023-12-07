Лучших педагогов наградили в Астане

По итогам ІІІ этапа республиканского конкурса на присвоение звания «Лучший педагог – 2023» отметили сразу несколько педагогов Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Звания «Лучший педагог 2023» удостоены:

Иванова Елена Ивановна, воспитатель КГУ «Комплекс «Детский сад – школа-гимназия №46»;

Сексенбаева Сериккуль Аббасовна, учитель начальных классов КГУ «Школа-лицей № 8»;

Даривхан Нургул, учитель казахского языка и литературы КГУ «Школа-лицей №93»;

Тулегенова Салтанат Женискановна, учитель математики BINOM SCHOOL - школа-лицей им. К. Сатпаева;

Туранов Серик Абилдаевич, мастер производственного обучения ГКП на ПХВ «Профессионально-технический колледж акимата города Астаны;

Халиди Күнсұлу Амантайқызы, мастер производственного обучения ГКП на ПХВ «Колледж общественного питания и сервиса» акимата города Астаны.