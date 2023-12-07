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    12:00, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Лучших педагогов наградили в Астане

    марапат
    Фото: акимат города Астаны

    По итогам ІІІ этапа республиканского конкурса на присвоение звания «Лучший педагог – 2023» отметили сразу несколько педагогов Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Звания «Лучший педагог 2023» удостоены:

    Иванова Елена Ивановна, воспитатель КГУ «Комплекс «Детский сад – школа-гимназия №46»;
    Сексенбаева Сериккуль Аббасовна, учитель начальных классов КГУ «Школа-лицей № 8»;
    Даривхан Нургул, учитель казахского языка и литературы КГУ «Школа-лицей №93»;
    Тулегенова Салтанат Женискановна, учитель математики BINOM SCHOOL - школа-лицей им. К. Сатпаева;
    Туранов Серик Абилдаевич, мастер производственного обучения ГКП на ПХВ «Профессионально-технический колледж акимата города Астаны;
    Халиди Күнсұлу Амантайқызы, мастер производственного обучения ГКП на ПХВ «Колледж общественного питания и сервиса» акимата города Астаны. 

    Теги:
    Астана Учителя Общество Педагоги
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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