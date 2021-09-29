Лучших педагогов Казахстана наградили в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ- В Костанайской области прошло награждениелучших педагогов страны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление образования.

В Костанае прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя, с участием министра образования и науки Республики Казахстан Асхата Аймагамбетова. Гостями области стали победители республиканского конкурса «Лучший педагог-2021», руководители управлений образования всех регионов страны.

Юбилейная десятая церемония награждения лучших учителей страны прошла на Костанайской земле, Родине великих казахских просветителей и писателей. Костанайская область подарила миру Ыбырая Алтынсарина, чье 180-летие мы отмечаем в этом году, Ахмета Байтурсынова, Шокана Уалиханова и Спандияра Кубеева. Новое поколение педагогов не только бережно хранит наследие выдающихся сынов казахского народа, но и стремится достичь вершин профессионального мастерства.

«Сегодня министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на церемонии награждения обратился с поздравительной речью к 64 лучшим педагогам, победителям республиканского конкурса из всех регионов страны. Министр еще раз отметил значимость профессии учителя и важность реализации закона «О статусе педагога» для будущего страны, поздравил всех педагогов с профессиональным праздником. По итогам республиканского конкурса «Лучший педагог-2021» набрал самый высокий балл из всех 64 победителей конкурса со всех регионов страны Букенбаев Адильжан Нурланович, преподаватель специальных дисциплин кафедры иностранных языков Костанайского педагогического колледжа. Каждый из победителей награжден сертификатом на 1000 МРП (2,9 млн тенге)»,- сообщили в управлении.

Также в этот день медалями «Еңбек ардагері», нагрудными знаками «Ы. Алтынсарин» и «Почетный работник образования РК» отмечены заслуги 10 педагогов, награждены ветераны педагогического труда.

Поздравил учителей также аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, подчеркнув, что «педагог является главной фигурой системы образования в казахстанском и международном пространстве», и вручив грамоты 20 педагогам.