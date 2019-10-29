Лучших опекунов чествовали в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Сегодня в здании центра «Анага тагзым» прошло чествование лучших опекунов города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В торжественной обстановке почетными грамотами из рук заместителя акима города Актобе Айгуль Арынгазиевой были награждены 20 опекунов.
«В нашей области идет большая поддержка детей-сирот. В течение 2 последних лет госслужащие, руководители предприятий подключились к акции по пополнению счетов для сирот в Жилстройсбербанках, по достижении 18 лет эти дети получают квартиры на льготных условиях. Также дети-сироты ежегодно направляются в летние лагеря отдыха, для них проводят благотворительные спектакли, концерты», - отметила в речи А.Арынгазиева.
Среди награжденных 64-летняя Балсулу Бакешева, которая одна воспитывает 2 внучек.
«В 37 лет умерла моя дочь, оставив 2 детей сиротами. Их отец умер еще раньше. С тех пор я их взяла на воспитание. Старшей было 15 лет, младшей 8. Сегодня старшая окончила техникум, вуз, работает бухгалтером, младшая учится в 9 классе», - говорит Б.Бакешева.
Как отметила руководитель отдела акимата района Астана Ботагоз Бисенова, по данному району числится 129 детей-сирот и 93 ребенка, оставшихся без попечения родителей.
«В регионе расформирован областной детский дом, детей в первую очередь забирают родственники, если у них нет возможности у нас есть кандидаты в опекуны, есть детский реабилитационный центр «Аяла». За каждого ребенка опекун получает 20 МРП. Желающие стать опекуном или патронатным родителем должны обратиться в городской отдел образования по адресу Алтынсарина, 2», - сказала Б.Бисенова.
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