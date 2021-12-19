Лучших офицеров года назвали в Национальной гвардии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальной гвардии завершился смотр-конкурс «Лучший командир батальона», «Лучший начальник штаба батальона», «Лучший заместитель командира батальона по воспитательной и социально-правовой работе», ставший доброй традицией. В нем приняли участие военнослужащие со всех регионов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Лучшие из лучших соревновались в следующих дисциплинах: государственно-правовая подготовка, тактика служебно-боевого применения, огневая и физическая подготовка, общевоинские уставы, владение государственным языком и руководящими документами.

Наиболее высокие результаты по огневой подготовке показали подполковник Джандарбеков Б.Б. (воинская часть 5573), майор Купеев А.К. (воинская часть 5451), майор Тананов А.Е. (воинская часть 6505), майор Туралыков Д.Т. (воинская часть 5571).

Лучшими по физической подготовке стали майор Купеев А.К. (воинская часть 5451), подполковник Сапаргалыйев Н.М. (воинская часть 5513).

Победителями 3-го заключительного этапа смотра-конкурса среди офицеров батальонного звена в Национальной гвардии РК по уровню профессионального мастерства стали

в номинации «Лучший командир батальона» первое место занял командир батальона оперативного назначения воинской части 5451 майор Ардак Купеев. Второе место занял командир батальона оперативного назначения воинской части 5517 капитан Нуржан Биримжанов. Третье место – командир батальона оперативного назначения воинской части 5573 подполковник Бекзат Жандарбеков.

В номинации «Лучший начальник штаба батальона» первым стал начальник штаба – заместитель командира стрелкового батальона воинской части 5513 майор Бохрам Изимбетов. Второе место – начальник штаба – заместитель командира батальона оперативного назначения воинской части 5573 майор Бекбосын Алдияров. Почетное третье место у начальника штаба - заместителя командира стрелкового батальона воинской части 6505 майора Азамата Тананова.

В номинации «Лучший заместитель командира батальона по воспитательной и социально-правовой работе» победителем стал капитан Муса Садуакасов, заместитель командира батальона оперативного назначения по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 5573. Второе место занял заместитель командира стрелкового батальона по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 6505 майор Фахритдин Абдрахманов. Тройку призеров завершил майор Дидар Туралыков, заместитель командира батальона оперативного назначения по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 5571.

Все победители были награждены специальным дипломом и подарочным набором с символикой подразделений Национальной гвардии. Награду офицерам вручил заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков и пожелал им дальнейших успехов в воинской службе.







