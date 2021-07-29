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Лучших молодых исполнителей эстрадной песни определят в Акмолинской области

29 Июля 2021 18:50
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Лучших молодых исполнителей эстрадной песни определят в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В регионе в рамках реализации плана мероприятий «Кокшетау - культурная столица Казахстана» республиканского фестиваля «Рухани қазына-2021» пройдет онлайн конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Ән сүйген кербез Көкше», посвященный 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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Как отметили организаторы управления культуры, архивов и документации, целью проведения мероприятия является выявление и поддержка талантливых самодеятельных исполнителей, развитие творческого потенциала молодежи, популяризация музыкальной культуры и искусства.

«Прием заявок для участия в конкурсе стартовал 19 июля и продлится до 2 августа. Молодые исполнители эстрадной песни в возрасте от 18 до 29 лет со всех районов и городов области направляют в оргкомитет видеозаписи исполнения двух произведений: патриотической песни и мирового хита. На сегодня поступило 26 заявок. Конкурс состоит из отборочного и заключительного этапов. Лучшие исполнители выступят на итоговом гала-концерте в Кокшетау», - рассказали в ведомстве.

Выступления конкурсантов будет оценивать компетентное жюри, в состав которого вошли обладатель знака «Мәдениет саласының үздігі» Асылтас Касымова, обладатель знака «Мәдениет қайраткері» и ордена «Құрмет», артист Акмолинской областной филармонии им. Укили Ыбырая Жанат Есов, артист Акмолинской областной филармонии им. Укили Ыбырая Серікболсын Бекмолдин.

К слову, в регионе в юбилейный год проводится множество конкурсов вокального мастерства. В конце июня в области прошел региональный конкурс традиционного пения «Арқаның ән дариясы», в котором приняли участие самодеятельные артисты из Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областей и города Нур-Султан.


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#Акмолинская область   #Культура   #Общество  
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