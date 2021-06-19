Лучших медработников наградили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В канун Дня медицинского работника аким ВКО Даниал Ахметов посетил областное управление здравоохранения и Центр матери и ребёнка в г.Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В ходе встречи со специалистами Даниал Ахметов поздравил медицинское сообщество региона с предстоящим профессиональным праздником и вручил почетные грамоты отличникам сферы здравоохранения области: главному педиатру ВКО Гуль Кусаиновой, специалисту отдела материнства и детства Гульжан Касебаевой, руководителю педиатрической службы ЦМиР Юлии Шершневой, ревматологу Гульжан Адильхановой, нейрохирургу Дмитрию Недбайло.

«В эти выходные свой профессиональный праздник будут отмечать наши медицинские работники. Без ложной скромности следует сказать, что именно врачи и медсёстры в период пандемии коронавирусной инфекции стали героями нашего времени. 24 часа в сутки, семь дней в неделю они, несмотря на усталость и разлуку со своими семьями, работают на передовой в борьбе с COVID-19, спасают наши жизни. Я отмечаю, как изменилось отношение к медицинским работникам, насколько люди прониклись уважением и благодарностью», - сказал Д.Ахметов.

Аким пожелал всему медицинскому персоналу области крепкого здоровья, мужества и терпения, успехов и исполнения желаний и подчеркнул, что жители Восточного Казахстана гордятся своими медработниками и благодарны за их самоотверженную работу.

После встречи в управлении здравоохранения глава региона осмотрел новейшее оборудование, установленное недавно в ЦМиР. Эта современная медицинская техника позволит вовремя и оперативно ставить диагнозы и проводить необходимое лечение маленьких пациентов.