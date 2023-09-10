Лучших мастеров игрушек выбрали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Настоящий город игрушек развернулся в Центральном парке Караганды. Суровые батыры и удивительно нежные куклы, новогодние персонажи, вязаные зайчата и медвежата, интерьерные домовые и многое другое было представлено на конкурсе мастеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В нем приняли участие 40 «родителей» игрушек от 16 до 75 лет. Участники представили на суд жюри более 80 работ в 10 номинациях: казахская национальная игрушка, игрушка в этностиле, игрушка-миниатюра, детская развивающая игрушка, вязаная игрушка, мягкая игрушка, интерьерная игрушка, игрушка-сувенир, куклы-игрушки, новогодняя игрушка.

«Конкурс «Карагандинская игрушка» мы организовали впервые. У нас есть мастера, представившие работы в каждой номинации. По результатам конкурса создадим каталог участников, чтобы их имена стали узнаваемыми. Также выпустим журнал, где будут выставлены работы карагандинских мастеров. И ОО «Шебер» с одним из победителей конкурса заключит годовой договор на изготовление сувенирной продукции», – сказала Наталья Вшивцева, организатор конкурса, председатель ОО «Центр поддержки мастеров декоративно-прикладного искусства «Шебер».

Обладательницей Гран-при стала карагандинка Татьяна Безбородова. Галина Переплеткина получила звание Grand-master, она тоже из Караганды. И специальный приз народного голосования «Признание мастеров» у Карины Ахундияновой из Сарани. Также во всех 10 номинациях были определены победители.

Кайрат Кэй-Кэй вместе со своей командой, мастером-резчиком Булатом Ахметовым и художником по росписи Светланой STAR, победил в номинации «Казахская национальная игрушка».

Мастера создали игрушки-трансформеры в национальном стиле.

«Здесь выставлены наши работы «Батыр», «Акын-батыр», «Келін» и «Кочевник». Это игрушки-трансформеры, все снимается и разбирается. Они сделаны из дерева, окрашены акрилом. В будущем хочу сделать серию «ата – апа». Они тоже будут разбираться, их можно будет раскрашивать», – поделился руководитель мастерской MONARBAT Кайрат Кэй-Кэй.

Мария Дерюгина из Топара заняла первое место в номинации «Игрушка-сувенир». Она занимается изготовлением кукол уже семь лет. Несмотря на работу на железной дороге, мастерица находит время для хобби и даже зарабатывает на этом.

«На конкурс подготовила несколько работ, среди них семейная пара «Казахская душа», домовята, эльф и часы-поваренок. Делаю всё, что в голову придет, то есть по тематике нет ограничений. За семь лет создала более 1000 игрушек. Провожу также мастер-классы», – рассказала Мария Дерюгина.

Всех победителей наградили дипломами и призами.

Конкурс «Карагандинская игрушка», по словам организаторов, должен стать ежегодным.