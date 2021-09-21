Лучших мастеров декоративно-прикладного искусства определили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау на территории Арбата, расположенного возле Дома дружбы, состоялся областной конкурс мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства «Менің Отаным - менің Қазақстаным», посвященный 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

На творческом мероприятии были представлены работы мастеров, отобранные по итогам этапов, прошедших в районах и городах области.

Как отметили в пресс-службе КГУ «Қоғамдық келісім», конкурс проведен в рамках научно-просветительского проекта АНК «Қазақтану» с целью воспитания казахстанского патриотизма, реализации творческого потенциала мастеров, развития казахского национального искусства и активного продвижения ценностей труда.

Свои оригинальные и красочные изделия представили 25 мастеров и ремесленников из городов: Кокшетау,Степногорск, Косшы и 11 районов области. Авторы презентовали изделия из дерева, кожи, кости, бисера, войлока, шерсти, пластика, металла, изделия с национальным колоритом, вышивку, валяние, вязание, различные поделки, сувениры и другие разнообразные работы.

С приветственным словом к участникам конкурса обратилась заместитель акима области Айна Мусралимова.

«Проект «Менің Отаным – Менің Қазақстаным» продемонстрировал насколько талантливы наши люди, укрепил дружбу и доверие, разносторонние творческие, культурные связи между этносами, создал творческую атмосферу для профессионального роста и общения мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства. Я благодарю всех участников за популяризацию национальных традиций и культурных ценностей народа Казахстана, развитие народно-прикладного искусства», - отметила заместитель руководителя региона.

Лучшие работы народных умельцев определило компетентное жюри, в состав которого вошли председатели этнокультурных объединений и общественных структур Акмолинской ассамблеи народа Казахстана.

Обладателем Гран-при стал художник, мастер прикладного искусства из Шортандинского района Кәрім Бектас, представивший на конкурс изделия из обработанных костей различных животных.

Первого места удостоились работы Асхата Бозымбая из города Косшы, второе место заняла Кенжебай Смағұл из Кокшетау, третье место - Әлем Нахшир из Ерейментауского района.

Победители, призеры и участники конкурса награждены дипломами, благодарственными письмами и памятными подарками.