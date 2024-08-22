Лучших ловчих птиц готовят к участию во Всемирных играх кочевников

В Акмолинской области проходит сбор по кұсбегілік — охоте с ловчими птицами — перед 5-м Всемирными играми кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Ассоциации национальных видов спорта.

Исполнительный директор федерации кұсбегілік Базарбек Күнтуған сообщил, что лучшие ловчие птицы готовятся к Играм.

— С 12 по 25 августа в Щучинске 9 спортсменов тренируются с беркутами, соколами и ястребами. Следующий сбор будет с 27 августа по 7 сентября в Астане, — отметил Б. Күнтуған.

Спортсмены активно готовятся к соревнованиям, ожидая сильных соперников из Европы, Монголии и Кыргызстана.

— Мы готовим трех беркутов, трех соколов, трех ястребов, которые будут участвовать в предстоящем состязании по трем категориям. Весь летний период у них шел процесс линьки, сейчас тренируем их и обучаем скорости. Я буду участвовать в соревнованиях с беркутом Алғыром, — сказал член национальной сборной по кұсбегілік Серікбек Күнтуғанұлы.

Соревнования пройдут 12–13 сентября на территории Этноауыла близ ипподрома «Казанат».

5-е Всемирные игры кочевников состоятся с 8 по 13 сентября. Ожидается участие около 2000 человек. На Играх разыграют 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.