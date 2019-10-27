+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 15 °С
USD 388.92 EUR 432.21
RUB 6.08 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Лучших кинологов определили в Национальной гвардии

27 Октября 2019 14:44
Поделиться:
Лучших кинологов определили в Национальной гвардии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной гвардии состоялась церемония закрытия открытых соревнований на лично-командное первенство среди специалистов-кинологов войск по многоборью со служебными собаками, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Выпускники лётного военного ВУЗа получили офицерские звания
Казахстанские военные участвуют в учениях стран ОДКБ в Таджикистане Представители военно-дипломатического корпуса посетили военно-морскую базу в Актау Министр обороны РК выступил на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума

В трехдневных соревнованиях показали качество подготовки своих служебных собак команды из 4-х региональных командований «Оңтүстік», «Батыс», «Орталық» и «Шығыс». Команда столичной воинской части 5573 выступала как хозяйкой Первенства.

По словам начальника кинологической службы войск подполковника Бориса Цыганова такие соревнования в Национальной гвардии проводятся ежегодно, но в этом году в столичной бригаде они состоялись впервые.


«Значимость кинологической службы в войсках в том, что служебные собаки активно используются в выполнении основных задач Национальной гвардии. Они используются в службе по охране общественного порядка и безопасности, караулах по охране объектов для проверки запретных зон, досмотра транспорта на контрольно-пропускных пунктах, в караулах по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу», - говорит Борис Цыганов.

Открытые соревнования проводились в командном и личном первенстве в трех номинациях: по розыскной, минорозыскной и наркорозыскной службе.



По результатам соревнований в личном первенстве по розыскной службе 1 место занял специалист-кинолог воинской части 5573 (г. Нур-Султан) ефрейтор Куаныш Сейдалиев, со служебной собакой по кличке «Рич».

По минорозыскной службе лучшим оказался специалист-кинолог воинской части 6656 (г. Актау) сержант Кайрат Чокун, со служебной собакой по кличке «Тор».

Среди наркорозыскной службы 1 место одержал специалист-кинолог воинской части 5517 (г. Уральск) сержант Аслан Жылкыбаев, со служебной собакой по кличке «Эльма».

В командном первенстве лучшим оказалась команда воинской части 5573, вторыми команда РгК «Батыс», третье место заняла команда РгК «Шығыс».


Только за 9 месяцев текущего года с использованием служебных собак по охране общественного порядка выполнено свыше 3200 задач, при этом обнаружено и изъято инженерных боеприпасов, патронов к оружию и взрывчатых веществ – 4 единицы, огнестрельного, травматического и холодного оружия – 6 единиц.

За последние 4 года с применением служебных собак обнаружено свыше 160 кг наркотических средств, найдены 6 пропавших человек и возвращены в пользу государства и законным владельцам более 26 млн тенге и около 2-х тысяч иностранной валюты.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Армия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив