Лучших кинологов определили в Национальной гвардии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной гвардии состоялась церемония закрытия открытых соревнований на лично-командное первенство среди специалистов-кинологов войск по многоборью со служебными собаками, передает МИА «Казинформ».

В трехдневных соревнованиях показали качество подготовки своих служебных собак команды из 4-х региональных командований «Оңтүстік», «Батыс», «Орталық» и «Шығыс». Команда столичной воинской части 5573 выступала как хозяйкой Первенства.

По словам начальника кинологической службы войск подполковника Бориса Цыганова такие соревнования в Национальной гвардии проводятся ежегодно, но в этом году в столичной бригаде они состоялись впервые.





«Значимость кинологической службы в войсках в том, что служебные собаки активно используются в выполнении основных задач Национальной гвардии. Они используются в службе по охране общественного порядка и безопасности, караулах по охране объектов для проверки запретных зон, досмотра транспорта на контрольно-пропускных пунктах, в караулах по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу», - говорит Борис Цыганов.

Открытые соревнования проводились в командном и личном первенстве в трех номинациях: по розыскной, минорозыскной и наркорозыскной службе.









По результатам соревнований в личном первенстве по розыскной службе 1 место занял специалист-кинолог воинской части 5573 (г. Нур-Султан) ефрейтор Куаныш Сейдалиев, со служебной собакой по кличке «Рич».

По минорозыскной службе лучшим оказался специалист-кинолог воинской части 6656 (г. Актау) сержант Кайрат Чокун, со служебной собакой по кличке «Тор».

Среди наркорозыскной службы 1 место одержал специалист-кинолог воинской части 5517 (г. Уральск) сержант Аслан Жылкыбаев, со служебной собакой по кличке «Эльма».

В командном первенстве лучшим оказалась команда воинской части 5573, вторыми команда РгК «Батыс», третье место заняла команда РгК «Шығыс».





Только за 9 месяцев текущего года с использованием служебных собак по охране общественного порядка выполнено свыше 3200 задач, при этом обнаружено и изъято инженерных боеприпасов, патронов к оружию и взрывчатых веществ – 4 единицы, огнестрельного, травматического и холодного оружия – 6 единиц.

За последние 4 года с применением служебных собак обнаружено свыше 160 кг наркотических средств, найдены 6 пропавших человек и возвращены в пользу государства и законным владельцам более 26 млн тенге и около 2-х тысяч иностранной валюты.