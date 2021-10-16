Лучших кинологов Нацгвардии выбрали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальной гвардии провели открытые соревнования на лично-командное первенство среди специалистов-кинологов по многоборью со служебными собаками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Соревнования прошли с 9 по 15 октября на базе столичной воинской части 5573. Команды оценивались в личном первенстве по розыскной, минно-розыскной и нарко-розыскной службам.

«Соревнования проходили в активной, здоровой и конкурентной борьбе. Поздравляю победителей и участников, с окончанием соревнований и хочу пожелать не останавливаться на достигнутых успехах, постоянно совершенствовать свои практические навыки в подготовке и дрессировке служебных собак, передавать свой опыт молодому поколению. Чтобы кинологические расчеты Национальной гвардии всегда и в любое время были готовы к выполнению поставленных служебно-боевых задач!» - выступил начальник главного управления боевой службы полковник Юрий Малицкий.

В личном первенстве места распределились следующим образом:

- по розыскной службе победителем стал сержант Айдын Қадырбекұлы, специалист- кинолог воинской части 5573 со служебной собакой по кличке «Альдона»;

- по минно-розыскной службе – ефрейтор Куаныш Сейдалиев, специалист-кинолог воинской части 5573 со служебной собакой по кличке «Акира»;

- по нарко-розыскной службе первое место занял сержант Руслан Раисов, специалист-кинолог воинской части 5518 регионального командования «Шығыс» со служебной собакой по кличке «Балу».

В командном первенстве первое место заняла команда воинской части 5573, второго места удостоилась команда РгК «Шығыс», почетное третье место заняла команда РгК «Батыс».

После церемонии награждения состоялись показательные номера специалистов-кинологов со служебными собаками. Четвероногие гвардейцы продемонстрировали умение находить взрывные и наркотические имитаторы, прохождение полосы препятствий и приемы выполнения различных команд кинолога.

Кинологи Нацгвардии со своими питомцами выполняют задачи патрульной службы на улицах 20-и городов республики. Служебные собаки применяются в обеспечении общественного порядка, в караулах по охране объектов для проверки запретных территорий, досмотра транспорта на КПП, в караулах по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу.

С начала 2021 года войсковыми нарядами Национальной гвардии, усиленными служебными собаками, выполнено более 3 тысяч задач. Зарегистрировано 112 результативных применений служебных собак при выполнении служебно-боевых задач. Девять раз оказывали помощь взаимодействующим органам в раскрытии преступлений. С применением служебных собак задержано 80 нарушителей с признаками совершения преступлений. Обнаружено и изъято более двух кг наркотических средств, похищенного имущества на сумму более восьми млн тенге, холодного оружия 8 единиц, 80 граммов имитаторов взрывчатых веществ.