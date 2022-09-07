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Лучших исполнителей шертпе-кюй выберут в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Сентября 2022, 16:16
Лучших исполнителей шертпе-кюй выберут в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 23 по 26 ноября 2022 года в Алматы пройдет фестиваль традиционной музыки «Шертпе күй». Участвовать в нем смогут домбристы, исполняющие кюи в стиле шертпе, в возрасте от 16 до 35 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства культуры и спорта.

Главная цель фестиваля – выявление талантливых молодых исполнителей, повышение их профессионального мастерства, а также развитие казахстанского патриотизма и национальной культуры через искусство кюя.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 6 сентября по 18 ноября 2022 года на электронную почту orkestrkurmangaz@mail.ru.

Подробная информация - на сайте kurmangazy.com.


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