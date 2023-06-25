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Лучших госслужащих наградили в Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
25 Июня 2023, 10:21
Лучших госслужащих наградили в Актюбинской области Фото: акимат Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в пятницу прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию дня государственного служащего Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С праздником госслужащих поздравил аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, который отметил, что основная миссия государственного служащего - добросовестно служить народу и эффективно отстаивать интересы страны.

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«Сегодня в нашей области работают более 4 000 государственных служащих. В настоящее время в стране проводятся эффективные реформы в целях улучшения сферы государственной службы. В соответствии с поручением Главы государства, в текущем году устранены лишние барьеры при поступлении на государственную службу, введены в действие новые механизмы порядка поступления на службу и выхода из нее. Известно, что именно государственный служащий является главной опорой государства в продвижении идей и политики, национальной идеологии. Быть им - большая честь, ответственная и трудная задача. Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю честного служения народу», - сказал он.

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За образцовое исполнение обязанностей и достижение высоких результатов в деятельности более 90 государственных служащих получили награды от главы региона и департамента агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области.

Выпускникам школы государственной службы – будущим государственным служащим - были даны наставления, а те госслужащие, кто недавно был принят на работу, принесли присягу.


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