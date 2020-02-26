Лучших чтецов произведений Абая выбрали среди полицейских Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На базе отдела полиции города Сарань прошли Абаевские чтения среди сотрудников подразделений департамента полиции Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие было приурочено к 175-летию Абая, его цель - популяризация культурного наследия, пропаганда национальных традиций, культуры и казахского языка сквозь призму творчества великого классика.

Абаевские чтения проводились в виде конкурса, который был разбит на два этапа. Первый этап - выразительное чтение Слов назиданий Абая, второй - художественное чтение стихов Абая. В мероприятии участвовали девять сотрудников, представлявших свои подразделения. Их выступления оценивались по таким критериям, как культура исполнения, сохранение нормативов языка, умение довести до зрителя свое видения произведений классика.

«Это нужное и необходимое мероприятие, и всем его участникам желаю победы», - отметил заместитель начальника ДП области полковник полиции Каиркен Алиев.

По итогам конкурса первое место занял участковый инспектор полиции отделения местной полицейской службы Восточного отдела полиции управления полиции города Темиртау майор полиции Аскар Ауесхан. Второе место - у старшего оперуполномоченного ОКП управления полиции Караганды капитана полиции Айсауле Женискызы. Третье место заняла ведущий специалист группы внутренних и внешних коммуникаций Центрального ОП УП города Караганды Гульназия Куралбек.

Остальных участников руководство департамента поощрили дипломами, благодарственными письмами и ценными призами.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

21 января в Нур-Султане стартовало празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.









Также во время Абаевских чтений стражи порядка провели выставку книг, посвященную творчеству великого поэта.