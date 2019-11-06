Лучших бойцов и командиров отрядов «Жасыл ел» отметили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Торжественное мероприятие, посвященное закрытию 15-го сезона трудовых отрядов «Жасыл ел» прошло в академии творчества Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия были отмечены лучшие бойцы, командиры, отряды, вузы и колледжи Актобе. Всего в этот летний сезон к работе в трудовых отрядах было привлечено около 5 тысяч молодых актюбинцев из числа студентов, школьников старших классов, безработных. По словам председателя молодежных отрядов «Жасыл ел» Нурлыбека Мусина, в среднем ребята получали зарплату в 55-65 тысяч тенге с вычетом отчислений.

«Молодежь привлекается ежегодно в отряды «Жасыл ел», которые работают по трем направлениям: озеленение, благоустройство, строительные работы. Средняя зарплата составила в этом году 55-65 тысяч тенге на руки. Всего за 15 лет работы трудовых отрядов было привлечено 60 тысяч человек из числа молодежи», - сказал Н. Мусин.

Лучшие 80 бойцов были награждены путевками в столицу республики. В номинациях «Лучшее высшее учебное заведение», «Лучшее среднее учебное заведение», «Лучший район», «Лучший работодатель», «Лучший воин», «Лучший командир» и «Лучший отряд» также были вручены благодарственные письма главы региона. В частности, лучшим вузом был назван университет имени Сактагана Баишева, лучшим колледжем - автодорожный.

Аким области поздравил ребят с завершением сезона.

«В 2005 году Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой о возрождении студенческих строительных отрядов. Отрадно, что инициативу первой поддержала актюбинская молодежь. За 15 лет 60 тысяч ребят прошли школу труда в студенческих отрядах. Штаб нашей области лидирует как по численности бойцов, так и по выплате им заработной платы. В трудовом сезоне этого года было занято около 5 тысяч актюбинцев», - отметил аким области.







Вместе с тем, по словам Ондасын Уразалина, в этом сезоне несколько районов таких как Алгинский, Иргизский, Мугалжарский, Хромтауский не смогли обеспечить работой студенческие отряды, а из-за ареста счетов одной из компаний студенты не смогли вовремя получить свою зарплату.







