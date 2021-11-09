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Лучших бойцов и командиров молодежных трудовых отрядов наградили в Павлодаре

9 Ноября 2021 10:49
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Лучших бойцов и командиров молодежных трудовых отрядов наградили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Лучших бойцов поощрили в Павлодаре за вклад в развитие программы «Жасыл ел», передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

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В Павлодарской области завершился XVII трудовой сезон «Жасыл Ел».

«Наша талантливая молодежь в рамках программы «Жасыл ел» высаживает деревья, занимается озеленением региона, – подчеркнул во время церемонии аким области Абылкаир Скаков. – Именно поэтому у меня особое уважение к бойцам молодежных трудовых отрядов. И это благородное дело нужно продолжать. Желаю нашей трудолюбивой молодежи дальнейших успехов и ярких достижений».

Как сообщила командир областного штаба МТО «Жасыл ел» Русана Самекова, в этом году трудоустроили свыше 2200 молодых людей, в их числе студенты, школьники, безработные. 120 трудовых отрядов сформировали по таким направлениям, как экология, озеленение, строительство, археология.

«В этом году много мероприятий и акций мы посвятили 30-летию Независимости нашей страны. И командиры, и бойцы отлично себя проявили. Заработная плата в среднем составила 72 тысячи тенге. Но она зависела от направления МТО. К примеру, в строительном отряде зарплата у бойцов варьировалась от 80 до 150 тысяч тенге. А у тех, кто работал на строительстве микрорайона Сарыарка –180 тысяч тенге. Это прекрасная поддержка со стороны государства», – считает Русана Самекова.

По итогам сезона лучшим в регионе признали трудовой отряд колледжа при Торайгыров университете. Также наградили победителей номинаций «Лучший волонтер», «Лучший командир», «Лучший боец».
Звание лучшей среди бойцов завоевала Арай Мухаметжанова. В отряде «Жасыл Ел» она всего полгода, но уже успела зарекомендовать себя как активный боец, который с готовностью трудится на всех фронтах работы отрядов. Ученица 11 класса СОШ № 19, она и среди своих одноклассников выделяется активной гражданской позицией, увлекается экологией, участвует в общественной жизни школы и экологических акциях региона, заботится об охране окружающей среды.

«Хочется помочь сохранить природу нашего региона, озеленить наш Павлодар и сохранить уникальную экологию области для последующих поколений», – говорит Арай.

Лучшим онлайн-штабом назвали МТО Аксу за активную пропаганду программы «Жасыл ел» в социальных сетях. Как рассказала командир отряда Айгерим Калиева, бойцы не только трудились, но и снимали результаты своей работы, а потом выкладывали содержательные видеоролики в YouTube, TikTok и Instagram.
За вклад в развитие программы «Жасыл ел» наградили Павлодарский областной штаб. Все победители получили дипломы и ценные подарки.

Подарок достался и главе региона: областной штаб «Жасыл ел» вручил акиму свитшот.


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#Павлодарская область   #Экология   #Акимат   #Регионы   #Общество   #Молодежь   #Трудоустройство  
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