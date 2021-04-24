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    21:45, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Лучших борцов на «Қазақстан Барысы» отобрали в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В карагандинском Центре бокса имени Серика Сапиева прошёл областной турнир «Сарыарқа Барысы» по қазақ күресі среди взрослых. Это отбор на республиканские соревнования на призы первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. В нём приняли участие 130 борцов из всех городов и районов Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главного судьи турнира Нурмухамеда Жайлаубая, несмотря на небольшое количество тренировок из-за пандемии, палуаны хорошо подготовились и показали достойные результаты.

    «Соревнования прошли в 11 весовых категориях. В финале было очень сложно, так как боролись два очень сильных спортсмена – Акжигит Оралов и Бекзат Ахметбеков. Они поедут защищать честь Карагандинской области на республиканском турнире «Қазақстан Барысы», который состоится в июле в Нур-Султане», – сказал Нурмухамед Жайлаубай.


    Победителем областного турнира стал карагандинец Акжигит Оралов, второе место занял Бекзат Ахметбеков из Нуринского района, третье – Ерканат Молдагулов из Бухар-Жырауского района.

    «Я уже 12 лет в қазақ күресі. Также занимаюсь дзюдо и самбо. Сегодняшние соревнования были непростыми, но всё прошло хорошо. Все финалисты сильные. Теперь будем готовиться к республиканскому турниру», – говорит Акжигит Оралов.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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