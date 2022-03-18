Лучших айтыскеров выбрали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Традиционный областной айтыс акынов «Армысың, әз Наурыз» собрал на сцене Дворца культуры горняков 12 молодых поэтов-импровизаторов из Нуринского, Жанааркинского, Шетского районов, а также Караганды, Сатпаева, Темиртау и Шахтинска. Песенное состязание в этом году посвящёно 150-летию учёного-лингвиста и общественного деятеля Ахмета Байтурсынова, передаёт МИА «Казинформ».

«Особенность сегодняшнего айтыса ещё и в том, что Президент в своём Послании к народу объявил об образовании Улытауской области. Это новость тоже стала одной из основных тем творческого конкурса. Акыны всегда поднимают актуальные вопросы. Например, в прошлом году поэты пели о том, почему же до сих пор нет района Алихана Бокейхана», – считает ведущий мероприятия Айтбай Жумагулов.

Айтыс состоял из двух туров – отборочного и заключительного.

По решению жюри Гран-при присудили карагандинцу Нұрсұлтану Рымбаю. На первом месте акын из Темиртау Еркеғали Бекболат. Второе разделили между собой Мәди Олжабай из Сатпаева и Нұрмұхамед Байсүгіров из Шахтинска. Третьими стали карагандинцы Төрехан Совет и Әлихан Нығыметолла, а также акын из Нуринского района Жандос Бақытұлы.

«Это большой праздник для поэтов и людей, ценящих и понимающих айтыс. Все участники сильные», – отметил нуринец Жандос Бақытұлы.

Также специальными призами наградили карагандинца Думана Самата, Сырыма Нығызбая из Жанааркинского района и Мұхтара Әділова из Шетского района.

«Я сам уроженец Кокшетау, сейчас учусь в КарУ имени Букетова. Айтысом увлёкся в 2017 году, когда в Кокшетау открылась Школа поэта имени Кокена Шакейулы. Мой первый учитель – Мухамед Конкаев, сейчас меня готовит Айтбай Жумагулов. Многие акыны могут послужить примером для нас, молодых. У одного можно поучиться искусству владения речью, у другого – актёрскому мастерству и так далее», – рассказывает Думан Самат.

Всех участников айтыса наградили дипломами и благодарственными письмами. Победителям вручили денежные призы.

Также в Караганде прошёл областной айтыс среди школьников «Жас тұлпар».

В нём приняли участие 10 учащихся из Бухар-Жырауского, Жанааркинского, Осакаровского, Улытауского, Шетского районов, Жезказгана и Приозёрска. Лучшей стала десятиклассница ОШ № 10 города Жезказгана Аяулым Амирали.