Лучших артистов наградили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев наградил лучших представителей культуры и искусства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Награждение, приуроченное к профессиональному празднику - дню работников культуры и искусства прошло в новом дворце бракосочетания областного центра.

За много лет, отданных служению культуре и спорту, был награжден медалью «Герой труда» Айдос Абуталипов.

За вклад в развитие и популяризацию историко-культурного наследия нагрудным знаком « Мәдениет саласының үздігі» награждены режиссер областного казахского музыкально-драматического театра имени Ш. Кусайынова Болат Абдрахманов и актер областного драматического театра Андрей Владимиров.

«Если честно, не ожидал такого признания. Я безумно счастлив. Лауреатов было много, в том числе и среди представителей музеев. Что касается нашего театра, то сейчас мы работаем над пьесой «Саня, Ваня, с ними Римас», которую и представим в скором времени на суд зрителей», - поделился Андрей с Казинформом.

За многолетний вклад в сферу культуры и искусства также ряд работников культуры были награждены благодарственными письмами.

Напомним, Указом Президента День работников культуры и искусства празднуется 21 мая.



