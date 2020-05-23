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Лучших артистов наградили в Акмолинской области

23 Мая 2020 14:25
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Лучших артистов наградили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев наградил лучших представителей культуры и искусства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Награждение, приуроченное к профессиональному празднику - дню работников культуры и искусства прошло в новом дворце бракосочетания областного центра.

За много лет, отданных служению культуре и спорту, был награжден медалью «Герой труда» Айдос Абуталипов.

За вклад в развитие и популяризацию историко-культурного наследия нагрудным знаком « Мәдениет саласының үздігі» награждены режиссер областного казахского музыкально-драматического театра имени Ш. Кусайынова Болат Абдрахманов и актер областного драматического театра Андрей Владимиров.

«Если честно, не ожидал такого признания. Я безумно счастлив. Лауреатов было много, в том числе и среди представителей музеев. Что касается нашего театра, то сейчас мы работаем над пьесой «Саня, Ваня, с ними Римас», которую и представим в скором времени на суд зрителей», - поделился Андрей с Казинформом.

За многолетний вклад в сферу культуры и искусства также ряд работников культуры были награждены благодарственными письмами.

Напомним, Указом Президента День работников культуры и искусства празднуется 21 мая.




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Ключевые слова: Акмолинская область, Культура,
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Автор:

Оксана Матасова

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