25 Июня 2022 08:47

Лучших актюбинских судей наградили в честь профессионального праздника

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 30-летия судебной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Впервые в этом году постановлением Правительства учрежден профессиональный праздник «24 июня – День судьи и работника суда». В этом году судебной системе страны исполнилось 30 лет.

В ходе торжества аким Актюбинской области Оңдасын Уразалин поздравил судей и работников судебной системы со знаменательным событием и вручил председателю областного суда Асламбеку Мергалиеву нагрудный знак «Алтын барыс» и благодарственное письмо Президента РК Касым-Жомарта Токаева за многолетнюю деятельность по отправлению правосудия и укреплению законности в судебной системе.

«Судебная система - гарантия сохранения прав и свобод человека в стране, обеспечения стабильности и развития в обществе. Только при наличии такой гарантии и справедливости общество будет развиваться и процветать.

Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, «Новый Казахстан - это, по сути, справедливый Казахстан». В его построении деятельность судебной системы имеет особое значение», - сказал аким.