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Лучших актюбинских полицейских наградили в честь праздника

23 Июня 2020 17:20
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Лучших актюбинских полицейских наградили в честь праздника

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в департаменте полиции Актюбинской области прошло торжественное мероприятие, в ходе которого в честь праздника были награждены и поощрены лучшие сотрудники, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В частности, приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева поощрены 15 полицейских. В торжественной обстановке от имени министра внутренних дел вручены почетные грамоты и награды. Начальнику управления специальной и мобилизационной подготовки ДП области Рустаму Апсеттарову досрочно присвоено звание подполковник полиции. Медалью «Ішкі істер органдарының құрметті қызметкері» награжден один сотрудник, еще 3 сотрудника награждены нагрудными знаками «За отличную службу ОВД» 2 степени, грамотой МВД РК награждены 3 сотрудника и благодарственными письмами МВД РК - 2 сотрудника.

Кроме того, правами акима области Ондасына Оразалина поощрены 6 сотрудников полиции и 6 ветеранов органов внутренних дел.

Приказом начальника ДП Актюбинской области поощрено 1 285 полицейских, в том числе 14 сотрудников получили грамоты и благодарности, 12 сотрудникам объявлена благодарность и с 21 сотрудника сняты ранее наложенные взыскания.

Наряду с этим, сегодня 33 выпускникам учебных заведений МВД были вручены дипломы об окончании вуза, они уже трудоустроены на различные должности и несут службу в подразделениях полиции области. Пять выпускников окончили учебу с отличием, и они имеют право выбора места для дальнейшей службы.




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#Актюбинская область   #Акимат   #Дата   #МВД РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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