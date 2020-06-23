Лучших актюбинских полицейских наградили в честь праздника

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в департаменте полиции Актюбинской области прошло торжественное мероприятие, в ходе которого в честь праздника были награждены и поощрены лучшие сотрудники, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева поощрены 15 полицейских. В торжественной обстановке от имени министра внутренних дел вручены почетные грамоты и награды. Начальнику управления специальной и мобилизационной подготовки ДП области Рустаму Апсеттарову досрочно присвоено звание подполковник полиции. Медалью «Ішкі істер органдарының құрметті қызметкері» награжден один сотрудник, еще 3 сотрудника награждены нагрудными знаками «За отличную службу ОВД» 2 степени, грамотой МВД РК награждены 3 сотрудника и благодарственными письмами МВД РК - 2 сотрудника.

Кроме того, правами акима области Ондасына Оразалина поощрены 6 сотрудников полиции и 6 ветеранов органов внутренних дел.

Приказом начальника ДП Актюбинской области поощрено 1 285 полицейских, в том числе 14 сотрудников получили грамоты и благодарности, 12 сотрудникам объявлена благодарность и с 21 сотрудника сняты ранее наложенные взыскания.

Наряду с этим, сегодня 33 выпускникам учебных заведений МВД были вручены дипломы об окончании вуза, они уже трудоустроены на различные должности и несут службу в подразделениях полиции области. Пять выпускников окончили учебу с отличием, и они имеют право выбора места для дальнейшей службы.







