+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 14 °С
USD 389.62 EUR 429.98
RUB 6.06 CNY 55.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Лучших акмолинских учителей 2019 года поздравили с победой

15 Октября 2019 17:15
Поделиться:
Лучших акмолинских учителей 2019 года поздравили с победой

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Трое акмолинских учителей стали победителями республиканского конкурса «Лучший учитель 2019 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Нарушения в 10 школах Павлодарской области выявил департамент внутреннего госаудита
Директоров школ и родителей Актобе предупреждают о мерах безопасности на дороге Школьники из ВКО представили свои лучшие StartUp-проекты Ребенок сбежал из специнтерната в Алматы: наказан директор учреждения

Как рассказали на брифинге в Региональной службе коммуникаций, республиканскому конкурсу предшествовал областной – «Үздік педагог-2019». Организаторы ставили целью повышение статуса профессии педагога и вознаграждение творчески работающих учителей, имеющих высокие достижения в профессиональной деятельности.

«В областном этапе конкурса приняли участие 23 воспитателя детских садов области, 24 школьных учителя и 18 педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего образования. По итогам областного конкурса на республиканский были отправлены материалы пяти учителей, из которых трое стали победителями», - отметила руководитель областного учебно-методического кабинета управления образования Акмолинской области Жанаргуль Баймакова.


Победителями оказались учитель английского языка профильной школы-гимназии полиязычного обучения №3 имени М. Габдуллина города Кокшетау Самал Ахметжанова, воспитатель детского сада №4 «Еркежан» Атбасарского района Нина Сахнова и преподаватель педагогики Высшего педагогического колледжа имени Ж. Мусина в Кокшетау Бахитгуль Батанасова.

«Это был конкурс на педагогическое мастерство. На него были представлены наши портфолио, эссе, занятия и развлечения для учеников. Работа была проведена очень большая. Для меня победа стала совершенно неожиданной. Тем более, как оказалось, на уровне республики были отобраны лишь два воспитателя детских садов, среди которых и я», - поделилась с «Казинформом» Нина Сахнова.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Образование,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив