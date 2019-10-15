Лучших акмолинских учителей 2019 года поздравили с победой

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Трое акмолинских учителей стали победителями республиканского конкурса «Лучший учитель 2019 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали на брифинге в Региональной службе коммуникаций, республиканскому конкурсу предшествовал областной – «Үздік педагог-2019». Организаторы ставили целью повышение статуса профессии педагога и вознаграждение творчески работающих учителей, имеющих высокие достижения в профессиональной деятельности.

«В областном этапе конкурса приняли участие 23 воспитателя детских садов области, 24 школьных учителя и 18 педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего образования. По итогам областного конкурса на республиканский были отправлены материалы пяти учителей, из которых трое стали победителями», - отметила руководитель областного учебно-методического кабинета управления образования Акмолинской области Жанаргуль Баймакова.





Победителями оказались учитель английского языка профильной школы-гимназии полиязычного обучения №3 имени М. Габдуллина города Кокшетау Самал Ахметжанова, воспитатель детского сада №4 «Еркежан» Атбасарского района Нина Сахнова и преподаватель педагогики Высшего педагогического колледжа имени Ж. Мусина в Кокшетау Бахитгуль Батанасова.

«Это был конкурс на педагогическое мастерство. На него были представлены наши портфолио, эссе, занятия и развлечения для учеников. Работа была проведена очень большая. Для меня победа стала совершенно неожиданной. Тем более, как оказалось, на уровне республики были отобраны лишь два воспитателя детских садов, среди которых и я», - поделилась с «Казинформом» Нина Сахнова.