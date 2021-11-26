Лучшие журналистские работы на тему борьбы с коррупцией определили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Для участия в конкурсе рассмотрели работы на антикоррупционную тему, опубликованные с 1 января по 25 ноября, передает МИА «Казинформ со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в Антикоррупционной службе, победителей определили в номинациях: «Лучшая телевизионная работа», «Лучшая печатная публикация» и «Лучшая интернет-публикация».

Руководитель управления превенции Антикоррупционной службой по Павлодарской области Назымбек Бекжанов отметил особую роль СМИ в вопросах противодействия коррупции и указал на их значимость как одного из эффективных инструментов общественного контроля.

В номинации «Лучшая телевизионная работа» отличился ведущий телевизионной программы «1-я студия» областного телеканала Ertis Александр Логвинов.

В номинации «Лучшая печатная публикация» победителем стал обозреватель областной газеты «Сарыарка Самалы» Оралхан Кожанов.

В номинации «Лучшая интернет-публикация» лучшим стал редактор-корреспондент информационного агентства Pavlodarnews Айбек Жуматов.

Победителей конкурса наградили грамотами и памятными подарками.