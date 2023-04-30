Лучшие условия за 20 лет – глава ФИДЕ о чемпионате мира в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович назвал чемпионат мира по шахматам в столице Казахстана необычным и значительным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот чемпионат очень необычный – во-первых, он определит 17-го чемпиона мира. За более чем столетнюю историю классических официальных шахмат это значительное событие. Кроме того, предыдущий чемпион решил отложить свою защиту, возможно, в будущем поборется за корону опять», - сказал Аркадий Дворкович на церемонии посадки деревьев в столичном Сквере шахматистов.

Он поблагодарил руководство страны и главу Казахстанской шахматной федерации за гостеприимство.

«Мы благодарны нашим партнерам в Казахстане за гостеприимство, полноценную поддержку и участие в организации этого матча. Как говорят обе делегации из Китая и России, это лучшие условия, которые были на нашей памяти в последние 20 лет», - подчеркнул глава ФИДЕ.

Ранее президент международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал ход финального матча чемпионата мира по шахматам между Дином Лиженем и Яном Непомнящим.