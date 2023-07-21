Лучшие товары выбрали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае сегодня подвели итоги регионального конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана», который в этом году объединил рекордное количество участников. В мероприятии приняли участие более 200 предпринимателей, 80 из которых представили свои товары в рамках проекта «Одно село - один продукт», передает корреспондент МИА «Казинформ».



Конкурс проводился в трех номинациях: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие продовольственные товары». Кроме того, рабочая группа выбрала десять лучших участников, представивших проект «Одно село - один продукт».

С самого утра на главной городской площади в Костанае были развернуты торговые точки, где горожане и гости смогли приобрести товары по цене производителя.

Заместитель акима Костанайской области Арман Абенов отметил, что исполнительная власть всегда максимально поддерживает такие мероприятия. В этом году здесь представлена развлекательная программа и созданы максимально комфортные условия как для участников выставки, так и для ее посетителей. Это напрямую отразилось на масштабности конкурса. Отличие еще и в том, что кроме традиционных участников, в этот раз в нем приняли участие и предприниматели, которые впервые пробуют свои силы в престижном конкурсе.

Знакомясь с продукцией местных производителей, заместитель акима области А. Абенов отметил высокий уровень местных умельцев, создающих товары из местного сырья.

Директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев уверен, что конкурс «Лучший товар Казахстана» направлен, прежде всего, на поддержку малого бизнеса.

«Главное - вовлечь в предпринимательскую среду как можно больше людей. Тем более, что сегодня для этого действуют серьёзные меры государственной поддержки», - считает он.

Руководитель группы маркетологов проекта «Одно село – один продукт» Аскар Абубакиров отметил, что в Костанае выставка объединила рекордное количество участков по стране. Это говорит о том, что в регионе создан благоприятный бизнес-климат.

Сами участники выставки расценивают мероприятие, как возможность не только продемонстрировать свой товар, но и наладить деловые связи. В этом году среди специальных гостей - предприниматели из Уфы, Челябинска, Магниторогска.

Урал Азнабаев, представитель Республики Башкортостан при Торговом представительстве Российской Федерации в Республике Казахстан, отметил, что благодарен Палате предпринимателей Костанайской области за эффективное сотрудничество и расширения деловых связей между бизнесом двух регионов.

Между тем, большим вниманием на выставке пользовалась национальная продукция – кумыз, изделия из войлока и ювелирные изделия.

В результате победители были награждены ценными подарками и грамотами: в номинации «Лучший товар производственного назначения» отличились ПРК «Большевичка», ТОО «Костанайский агромеханический завод», ТОО «Аграл Фарм», в номинации «Товары для населения» - ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «Мебель Парк», ТОО «Азурит» ПТФ, в номинации «Продукты питания» - ИП «Каz бренд», ТОО «Деп», ТОО Sudjuk.

В рамках проекта «Одно село - один продукт» рабочая группа отобрала 10 лучших участников. Все победители представят регион на республиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана».