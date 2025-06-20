Лучшие товарные бренды определили в Акмолинской области

В четырех рядах товаропроизводители продемонстрировали жителям региона все то, чем богата акмолинская земля. Были здесь изделия легкой промышленности, продукты, стройматериалы и техника.

Фото: акимат Акмолинской области

Посетители смогли не только ознакомиться с ассортиментом и продегустировать продукцию, но и приобрести товары по приятным ценам ниже рыночных.

Фото: акимат Акмолинской области

Вишенкой на торте стал розыгрыш бесплатной лотереи, призы для которой были предоставлены ведущими компаниями региона.

Фото: акимат Акмолинской области

Руководитель ИП «Dana_brand» Маулиева Данагуль из Степногорска привезла на выставку сшитые ее ателье национальные костюмы и головные уборы. Когда-то во время короновируса швея перебралась из столицы в моногород, где вновь начала свое дело.

Фото: акимат Акмолинской области

— Сначала боялась, будет ли работа востребована, но все получилось. Со временем стала смешивать современные тенденции и старые традиционные элементы при пошиве одежды. Сегодня национальные изделия пользуются особым спросом. Работаю не только в Степногорске, заказывают изделия и онлайн, отправляю по всему Казахстану, — рассказала мастерица.

ТОО «Azam-KC», работающий на ст. Жалтырь Астраханского района, производит элеваторное оборудование.

— По Казахстану таких заводов практически нет. Когда начинали работать, осваивали зерносушилки шахтного типа, взяли аналог зарубежного, адаптировали под наши погодные условия и реалии, чтобы сделать его более доступным и оптимальным для наших сельхозтоваропроизводителей. Начали с зерносушилок шахтного типа, потому что шахтный тип позволяет лучше сохранить продукт без потери качества. Постепенно расширились: теперь производим очистные машинки, транспортирующее оборудование, планируем и дальнейшее расширение. Наше оборудование субсидируется: 30% для тех, кто его приобретает, возмещается государством, — поделился руководитель отдела продаж ТОО «Azam-KC» Аргын Садау.

Фото: акимат Акмолинской области

За 12 лет на рынке компания смогла охватить практически весь Казахстан и даже ближнее зарубежье — их оборудование часто заказывают в Россию.

— Все эти предприятия — гордость нашей области. Мы видим, что наблюдается улучшение основных показателей развития малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день в данной сфере занято порядка 150 тысяч человек или треть активного населения нашей области. Развивая бизнес, мы закладываем прочную основу для будущего нашего региона. Это создание новых рабочих мест, увеличение поступлений налогов в бюджет и объемов производства, которые окажут дальнейший эффект на развитие экономики. Конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» — это значимая площадка, которая демонстрирует потенциал отечественных предприятий, — отметил в приветственной речи аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

По итогам конкурса были определены победители по трем номинациям.

В номинации «Лучшие товары производственного назначения» лидерами стали ТОО «Степногорский машиностроительный завод», ТОО «Азияфильтр» из Бурабайского района и ТОО «Kokshe Building Service».

В номинации «Лучшие товары для населения» победили ТОО «Оникс» из города Кокшетау, ТОО «Green Products» из Коргалжынского района и ИП «Алихан» из города Косшы.

В номинации «Лучшие товары продовольственного назначения» лучшими оказались ТОО Мясоперерабатывающий комплекс «Бижан» из города Кокшетау, ИП «Соколов Р.О.» из Бурабайского района и ТОО «MILK PROJECT» из Зерендинского района.

Фото: акимат Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе региональной палаты предпринимателей, победитель ТОО «Kokshe Building Service», несмотря на то, что работает на строительном рынке уже около 10 лет, принял участие в конкурсе впервые. Предприятие производит и реализует железобетонные изделия, а также специализируется на строительстве жилых домов и социальных объектов.

— Конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» проводится с 2006 года в целях поддержки местных производителей, завоевав признание среди субъектов предпринимательства, которые всегда с большим нетерпением ожидают проведение данного мероприятия. Ведь участие в нем стимулирует субъектов бизнеса к повышению качества своих товаров и услуг, позволяет продвигать отечественные бренды и стремиться к еще большему развитию производства, — отметил директор региональной палаты предпринимателей Ерканат Мусылманбек.

Теперь победители регионального этапа примут участие в республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана», который пройдет в конце года в Астане.