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    12:30, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Лучшие теннисисты Казахстана узнали свои места в обновленных рейтингах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы актуальные версии рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Александр Бублик потерял две позиции и расположился на 39-м месте рейтинга ATP. Михаил Кукушкин, в свою очередь, улучшил положение и поднялся на одну строчку, став 160-м, Дмитрий Попко - 198-й (-3), Тимофей Скатов - 225-й (+6).

    Елена Рыбакина осталась на 21-й строчке списка лучших от WTA, Юлия Путинцева также сохранила за собой 33-е место, а Зарина Дияс опустилась на 200-ю позицию.

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